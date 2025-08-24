Alexander Aravena fue un jugador que milita en Brasil y recibió su convocatoria a la selección chilena, pero el atacante del Gremio no fue el único ex Universidad Católica que cumplió esa condición en la Serie A de aquel país. Hubo otro jugador, también atacante, incluido en la lista.

Nicolás Córdova también incluyó a Gonzalo Tapia, centrodelantero que este mercado invernal de pases reforzó a Sao Paulo para jugar el Brasileirao y la Copa Libertadores, donde el cuadro tricolor está en los cuartos de final. En dicha instancia, enfrentará a Liga Deportiva Universitaria de Quito.

A falta de varios días para aquel desafío, Tapia festejó su segundo gol con la camiseta de Sao Paulo. Quedaban 10 minutos para el final del encuentro cuando Hernán Crespo decidió el ingreso del atacante chileno de 23 años. Reemplazó a André Oliveira Silva.

Pasaron apenas dos minutos desde la entrada de Gonzalo Tapia cuando definió de palomita una gran acción colectiva. Luciano hizo un taco dentro del área para aprovechar el descuelgue del lateral derecho portugués Cédric Soares, de pasos por el Arsenal inglés y el Sporting CP de su país.

Un preciso centro de Soares dejó a Tapia con la pelota a disposición y el arco desguarnecido. Al ex jugador de River Plate, cuadro que lo mandó a préstamo, no tuvo más que zambullirse como un goleador que va por su botín. Con un cabezazo puso el 2-0 ante Atlético Mineiro.

Así celebró Gonzalo Tapia ante Atlético Mineiro. (Alexandre Schneider/Getty Images).

Gonzalo Tapia es un suplente de lujo en Brasil y festeja con gol su vuelta a la selección chilena

Gonzalo Tapia llegó a Brasil luego de un infructuoso paso por River Plate de Argentina, donde rápidamente se viralizó una jugada suya en la selección chilena. Fue un pase atrás contra la selección de Colombia, que venció 4-0 en Barranquilla al equipo que entonces dirigía Ricardo Gareca.

Uno de los goles cafetaleros nació de aquel fallo de Tapia. Pero llegará en óptimas condiciones y mucha confianza a esta nueva oportunidad con el Equipo de Todos, que ya no tiene chances de clasificar al Mundial 2026. Pero sí busca cimentar el camino a la Copa del Mundo 2030 ante dos difíciles rivales: Uruguay y Brasil.

Qué mejor que llegar a esa fecha doble luego de haber anotado a las órdenes de Hernán Crespo, quien ya disfrutó del golazo que Tapia le convirtió a Fluminense. Y espera seguir con más anotaciones del atacante chileno que busca ser una pieza fija del recambio generacional tan ansiado. El tiempo dirá…

