Hay capítulos gloriosos en el fútbol chileno que han dejado personajes inolvidables. Sin duda alguna, Gary Medel es uno de ellos gracias a su entrega, su garra y su personalidad.

El Pitbull fue uno de los pilares de la selección chilena que logró ser bicampeona de América, pero el paso de los años lo fue alejando cada vez más. En el proceso de Ricardo Gareca el defensor/volante terminó quedando al margen y ahora lo lleva a tomar una radical decisión: decirle adiós al Equipo de Todos.

Luego de 21 años, uno de los emblemas del balompié nacional anunció su retiro definitivo de la Roja. Eso sí, no de cualquier manera, sino que aprovechando de dejar un mensaje para las nuevas generaciones y un palo para el DT que le impidió una despedida en la cancha.

Gary Medel le dice adiós para siempre a la selección chilena

Después de no ser considerado en el ciclo de Ricardo Gareca y tras la última nómina de Nicolás Córdova, Gary Medel ha decidido retirarse oficialmente de la selección chilena. El Pitbull confirmó que su etapa en la Roja ya es cosa del pasado y sólo se enfocará en Universidad Católica.

Gary Medel, bicampeón de América con Chile, confirmó su adiós definitivo. Foto: Photosport.

En conversación con el diario La Tercera, el bicampeón de América reveló que cuelga los botines en el Equipo de Todos. “No. Cero chance (de volver). Es el turno de las nuevas generaciones“, remarcó.

De hecho, Gary Medel estuvo de acuerdo con la nómina de Nicolás Córdova y le hizo un llamado a quienes agarren camiseta en la selección chilena. “El más grande debe tener 30 años. Es el momento de los jóvenes. Tienen varios partidos para ir puliéndose“.

Aunque el Pitbull no escondió su pena por no haber tenido una despedida en la cancha por culpa de Ricardo Gareca, quien lo marginó y le provocó una herida que aún duele. “Pensé que podía haber estado. No como titular, pero sí para aportar con la experiencia y la jerarquía“.

En esa misma línea, enfatizó en que no se puede dejar de lado por lo menos a la gente experimentada. “Siempre es importante tener en la selección a jugadores con mayor trayectoria, para enseñar y explicar cómo se siente estar en la Selección“.

“La Roja no es para cualquiera y se ve demostrado en el día a día y en cada partido. Me dolió un poquito, pero es parte de. Cada cuerpo técnico decide quién está“, sentenció.

De esta forma, Gary Medel le dice adiós a la selección chilena que tantas veces defendió como muy pocos lo han hecho. El Pitbull deja recuerdo imborrables en una Roja que le estará eternamente agradecida por los hitos conseguidos con él en la cancha.

¿Cuáles fueron los números de Gary Medel por Chile?

Desde su debut en 2007 hasta su última vez en 2023, Gary Medel logró disputar un total de 161 partidos con la selección chilena. En ellos marcó 7 goles, alcanzó los 13.462 minutos y ganó dos títulos: Copa América 2015 y 2016.

¿Cuándo juega Chile?

Ya con Gary Medel como un hincha más, la selección chilena se prepara para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja verá acción el próximo jueves 4 de septiembre cuando visite a Brasil desde las 20:30 horas.