La selección chilena ya tiene todo listo para iniciar un breve pero importante proceso de la mano de Nicolás Córdova. La Roja conoció la nómina de jugadores para los duelos ante Brasil y Uruguay, con varias sorpresas y retornos. Y uno de ellos es el de Bruno Barticciotto.

El delantero casi no fue parte de la era de Ricardo Gareca y, cuando fue citado, las lesiones le impidieron sumar minutos. Sin embargo, eso es cosa del pasado y ahora intenta mantener el nivel que ha mostrado en el inicio de la temporada con el Santos Laguna.

A horas de haber salido la nómina, el delantero fue titular y pieza clave para su equipo. De hecho, se lució aportando con una asistencia que, lamentablemente, de poco le terminó sirviendo al cuadro azteca.

Bruno Barticciotto asiste en el Santos Laguna para llegar encendido a la Roja

Luego de haber sido convocado por Nicolás Córdova a la selección chilena, Bruno Barticciotto saltó a la cancha a celebrarlo con todo. El delantero vio acción en la lamentable derrota del Santos Laguna por 2 a 1 ante el Juárez, siendo uno de los puntos altos de su equipo.

Bruno Barticciotto sigue brillando en Santos Laguna luego de ser convocado a Chile. Foto: JamMedia.

El chileno se las arregló para hacerse notar a los 11′ minutos de juego, cuando asistió para abrir la cuenta. Con un pivoteo, dejó con la cancha servida a Cristián Dájome para encarar hasta el área y anotar el 0 a 1 de visitante.

Publicidad

Publicidad

El resultado parecía quedarse en manos del Santos Laguna, por lo que su DT decidió sacarlo del campo de juego en los 73′. No obstante, la movida no le salió para nada como esperaba, ya que el equipo se vino abajo sin el delantero.

ver también Es Sub 20, fue citado por Nicolás Córdova a Chile y rompe en llanto al enterarse

Cuando se jugaba el minuto 89′, Ángel Zaldívar logró anotar el empate 1 a 1 para el Juárez. Y en los 92′, Denzell García puso el agónico gol del triunfo ante un Santos Laguna que sigue complicado en la Liga MX.

Pero más allá de lo ocurrido en lo colectivo, el momento que vive el artillero ilusiona. Después de una primera parte del año en la que destacó pero su elenco no vio una, ha logrado estirar esa buena racha para ser una de las figuras.

Publicidad

Publicidad

Bruno Barticciotto está siendo uno de los nombres más importantes del fútbol nacional en el extranjero. La selección chilena contará con un delantero que viene encendido y con ganas de agarrar camiseta de titular.

¿Cuáles son los números de Bruno Barticciotto esta temporada?

Con su actuación ante el Juárez, Bruno Barticciotto llegó a un total de 4 partidos oficiales en lo que va de temporada 2025/26 en la Liga MX. En ellos ha marcado 2 goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 274 minutos dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad

ver también A Bruno Barticciotto le preguntan si quiere jugar en Colo Colo y su respuesta sorprende a todos

¿Cuándo juega Chile?

Bruno Barticciotto espera seguir encendido para llegar de la mejor forma al próximo partido de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja visitará a Brasil el próximo jueves 4 de septiembre a partir de las 20:30 horas.