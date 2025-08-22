Este viernes Nicolás Córdova le puso fin al misterio y reveló la esperada nómina de Chile para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. El técnico interino de la Roja sorprendió a todos con regresos, ausentes y la aparición de varias figuras Sub 20.

Pensando en el Mundial de la categoría a disputar en nuestro país en septiembre próximo, el DT citó a algunos nombres a los que quiere tener. Uno de ellos es Emiliano Ramos, extremo de Everton y que ha sido uno de las revelaciones de esta temporada.

El atacante entró en la lista y en los Ruleteros se las arreglaron para que fuera un momento inolvidable. Y es que la forma en la que se lo dieron a conocer lo dejó llorando de alegría.

La emoción de Emiliano Ramos al enterarse de su llamado a Chile

Emiliano Ramos es una de las sorpresas que tendrá Nicolás Córdova en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El extremo llega a la selección chilena adulta buscando rodaje de cara al Mundial Sub 20 y se instala de inmediato como una de las caras para el futuro.

Emiliano Ramos será uno de los delanteros de Chile para el cierre de eliminatorias. Foto: Photosport.

La nómina se conoció este mediodía, cuando en Everton todavía estaban entrenando. Es por ello que luego de la práctica el club decidió darle la noticia de una forma más que especial.

Con la carta de reserva de la selección chilena en una carpeta, se la entregaron para que fuera el propio Emiliano Ramos quien se lo contara. El momento lo quebró por completo, sonriendo a la cámara antes de romper en llanto, pero de alegría.

Los aplausos de los presentes no se hicieron esperar, mientras que su familia lo abrazó por el logro conseguido. Sin duda un momento que no olvidará nunca y que le permite soñar en grande de cara al futuro.

Quedará esperar ahora para ver si es que Nicolás Córdova le permite sumar minutos en los partidos que vienen. En su lugar tiene a Lucas Cepeda como competencia, pero al no haber nada más que el honor en juego, de seguro puede ver acción.

Emiliano Ramos será uno de los jugadores de la Sub 20 de Chile que tendrán su gran oportunidad con la adulta. El extremo va a cumplir su sueño y, de paso, demostrar que puede ser una alternativa real para un equipo que ahora sí comenzó su recambio.

¿Cuáles son los números de Emiliano Ramos esta temporada?

En lo que va de temporada 2025, Emiliano Ramos ha logrado disputar un total de 22 partidos oficiales con Everton. En ellos ha marcado 1 gol, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 1.306 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Chile?

Nicolás Córdova ya tiene a sus elegidos para lo que será el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja volverá a la acción visitando a Brasil el próximo jueves 4 de septiembre desde las 20:30 horas.