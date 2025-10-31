Es tendencia:
La joya del fútbol chileno que no está ni ahí con jugar en los grandes: “Soy de…”

Una de las grandes promesas del balompié nacional declaró que prefiere irse al extranjero que jugar en otro equipo nacional.

Por Carlos Silva Rojas

Emiliano Ramos habló de su futuro.
Una de las grandes apariciones del fútbol chileno en 2025 fue el delantero Emiliano Ramos, quien se ganó una camiseta de titular en Everton.

El zurdo lo hizo tan bien en el cuadro Ruletero que recibió el llamado de Nicolás Córdova para la selección chilena adulta, y lo hizo debutar en el empate 0-0 con Uruguay por las Eliminatorias.

El zurdo conversó con RedGol en el lanzamiento del nuevo modelo de Under Armour, ‘Sola’, donde habló de su futuro.

Emiliano Ramos no piensa en jugar en los grandes

Para muchos jugadores que compiten en la Liga de Primera uno de sus grandes deseos es jugar en Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, algo que no comparte el zurdo.

Emiliano Ramos tiene claro que en Chile solo quiere defender los colores de Everton y que su deseo es partir al extranjero.

Uno siempre quiere llegar a las grandes ligas, al extranjero, pero yo estoy en Everton, quiero sacar la tarea adelante con Everton, hacer más goles, dar más asistencias y quiero dejar a Everton, primero que todo, donde se lo merece que es en Primera, estoy enfocado en lo que resta de torneo”, dijo el delantero.

Soy de Everton, quizá alguna vez me gustaría jugar afuera, pero soy de Everton“, cerró Emiliano Ramos.

