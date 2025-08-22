Confirmado: la fecha en que la selección chilena tendrá a su nuevo entrenador

La selección chilena cierra el funesto proceso para el Mundial de 2026, porque en septiembre próximo visita a Brasil y recibe a Uruguay, ya totalmente eliminada.

Este viernes el entrenador interino Nicolás Córdova, quien reemplazó al flojo Ricardo Gareca, dio a conocer a los nominados para los últimos duelos del equipo nacional.

El DT tomó la decisión de borrar a los viejos estandartes de la Generación Dorada y citó a jugadores jóvenes, ya pensando en el proceso para la Copa del Mundo de 2030.

Felipe Correa y la fecha en que estará el nuevo DT de la Roja

El nuevo gerente de selecciones, Felipe Correa, habló en conferencia de prensa junto a Nicolás Córdova y explicó los plazos que manejan para elegir al entrenador titular de la Roja adulta.

“Hace algunas semanas lo comentamos. La idea es que a partir de la fecha FIFA de marzo del 2026 esté el nuevo entrenador que arranque el proceso rumbo a las Clasificatorias“, explicó el directivo.

“Por ahora, estamos enfocados en preparar toda la amplia gama de competiciones que tenemos a nivel selecciones, trabajar en conjunto con Nicolás para los próximos cinco partidos de la Adulta. A final de año se tomará una decisión definitiva, pero ese es el plazo”, explicó.

Una de las opciones es que Nicolás Córdova asuma oficialmente en la selección chilena adulta, pero ello se va a definir a finales de 2025.