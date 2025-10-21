De una manera casi sospechosa, Deportes La Serena inició una ofensiva jurídica en el Tribunal de Disciplina de la ANFP para avanzar “por secretaría” a la Final de Copa Chile, pese a que en lo deportivo Deportes Limache le derrotó por un global de 8-1.

Los “papayeros” aseguran que su rival “no cumplió con los minutos Sub 23” en el duelo de vuelta, donde cayeron por 1-6, pese a que tenían a Agustín Arce en la Selección Chilena. A su juicio, al quedar liberado tras el amistoso con Perú “estaba a disposición del club”.

Pues bien, desde La Roja entregaron su versión de los hechos. Según reveló a Radio Cooperativa Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, existe un tema de reglamentación que favorece a Limache y echaría por tierra el reclamo de La Serena.

La versión desde la Selección por lío La Serena-Limache

Lo primero que dijo el funcionario de la ANFP es que “es un tema que corresponde a ligas, que es el tema reglamentario, pero Agustín (Arce) participó en la nómina de la Roja adulta, convocado después del tema viral de Lucas Assadi, y fue liberado el viernes después del partido”.

“Hay un tema de reglamentación de cuándo los jugadores se pueden sumar a sus clubes, pero Limache había hecho la citación y consultó con (Gerencia de) Ligas si podía hacer validar esos minutos por participación en la Selección“, agrega Correa sobre el reclamo de La Serena.

Para finalizar, el gerente puntualiza que este incidente “es un tema que la interpretación de los reglamentos es ajena a las selecciones“. Ahora todo quedará en manos del Tribunal de Disciplina, quien deberá tomar una decisión al respecto.

¿Qué ocurrirá ahora en este tema?

Durante la sesión de este martes en el Tribunal de Disciplina se revisará la denuncia en la Primera Sala, para realizar la posterior citación a Limache y La Serena que quedará la próxima semana, con el propósito de que realicen sus descargos. Tras ello, se tomará una decisión.