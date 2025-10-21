Deportes Limache ganó con mucha claridad la llave por la semifinal de la Copa Chile ante Deportes La Serena. El Tomate Mecánico sacó a relucir toda la calidad de su plantel y se anotó un expresivo 8-1 en la serie. Pero los granates tomaron una acción para jugar el duelo decisivo.

Los Papayeros activaron el escritorio para eliminar al cuadro limachino. Argumentaron que su rival no cumplió los minutos Sub 21 estipulados en las bases del torneo. Una cuestión que parece tener tranquilo al DT del equipo, Víctor Rivero.

En una entrevista con la radio Agricultura, Rivero dio cuenta de las pruebas a favor que tiene la dirigencia. “Tuvimos a Agustín Arce 40 días afuera por el Mundial y la convocatoria a la selección adulta. Tenemos el correo de respaldo de que se cumplían los 65 minutos ante La Serena”, aseguró el estratego en Puntapié Inicial.

Agustín Arce fue titular por Chile en el Mundial Sub 20. (Andres Pina/Photosport).

El periodista Cristián Caamaño consultó por el argumento entregado por la Gerencia de Ligas y Competiciones de la ANFP. “Agustín fue citado el viernes en la noche contra Perú y nosotros ya habíamos enviado la citación, viajábamos el sábado a primera hora”, apuntó Víctor Rivero.

“Y hago una consulta: al minuto 10 del segundo tiempo ganábamos 4-1 el partido, 6-1 la llave, ¿ustedes creen que no voy a cumplir el reglamento en ese contexto? Hay un respaldo nuestro”, manifestó el DT, quien confía ciegamente en que esto no lleve a ninguna parte.

Deportes Limache aplastó a La Serena por 6-1 en La Portada y selló un 8-1 en la serie. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

También aprovechó de mandarle un raspacachos a la plana mayor de los granates. “De alguna manera, deportivamente no tendría cara para hacer esa denuncia si perdí 8-1 la llave. Tenemos tan claro el minutaje que necesitamos 90 minutos con el juvenil en cancha en el torneo. Esto puede definir el descenso”, expuso Rivero.

Deportes Limache cree haber cumplido las reglas para jugar la final de la Copa Chile

Para el DT de Deportes Limache, la final de la Copa Chile es un premio justo a su equipo. También un envión anímico importante para mantener la categoría. “Nos da una seguridad lo que hemos hecho”, manifestó Víctor Rivero, otrora arquero, quien dirigió a San Luis de Quillota, Unión San Felipe, Everton, La Calera y Santiago Wanderers.

“En la Copa Chile. Son 9 partidos consecutivos ganados. Y las últimas llaves ganamos los seis partidos, que eran ida y vuelta. Dentro de esos está Coquimbo Unido, que había perdido una sola vez en el año. Tenemos que salvar la categoría para jugar ese cupo internacional, que significaría trascender en nuestras carreras”, apuntó Rivero.

Y prosiguió. “Por eso el partido contra Cobresal era importante. Sabíamos que después del triunfo en la Copa Chile sería difícil para ellos reponerse de una llave que terminó 8-1. Queríamos meter en esta pelea a Everton y La Serena para hacer una lucha de cinco y no de tres”, aseguró el DT sobre la pelea por evitar la Primera B.

Luis Guerra y Daniel Castro celebran ante Cobresal. (Sebastian Cisternas/Photosport).

“Unión Española viene jugando bien y levantando, no queríamos que la presión la tuvieran dos equipos. A nosotros nos pesó un poco la adaptación, la inexperiencia, la falta de oficio. Son muy pocos nuestros jugadores que han vivido situaciones así. Hay una estadística de la primera rueda de que si los partidos terminaban en el minuto 90, Limache hubiese estado puntero”, dijo Rivero.

Quiso legitimar lo hecho por el Tomate Mecánico durante esta campaña. Aunque sabe que algo ha faltado. “A veces necesitábamos más oficio, que cuando no se puede ganar no se pierda. Un punto o la diferencia de gol te puede salvar del descenso”, sentenció el entrenador, quien afina detalles para visitar a Colo Colo en el estadio Monumental.

