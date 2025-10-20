Dentro de la cancha, fue un “baile”. Deportes Limache humilló en su serie a Deportes La Serena y firmó un marcador global de 8-1, con goleada de 6-1 a domicilio, para meterse por primera vez en su historia en la Final de Copa Chile.

El problema es que la definición que los “tomatinos” tienen que enfrentar ante Huachipato, por un lugar en la edición 2026 de Copa Libertadores, puede llegar a no concretarse, porque en una mala costumbre de nuestro balompié, todo se definirá en Tribunales.

La Serena denuncia a Limache para ir a final de Copa Chile

La información es entregada por The Clinic, quien detalla que el escrito que los “papayeros” entregaron al Tribunal de Disciplina de la ANFP afirma que la escuadra de Víctor Rivero “no cumplió con los minutos Sub 23 correspondientes en el segundo partido del cruce”.

Según denuncia La Serena, “Limache sólo sumó 113 minutos, cuando las bases del torneo estipulan 130 minutos de jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2002″. Esto, pues Mateo Guerra sumó 77 minutos, Luis Felipe Henríquez y Bastián Silva, otros 18 cada uno.

Si bien cabe consignar que Agustín Arce estuvo en la Selección Chilena para el amistoso con Perú, lo que por reglamento le daría 65 minutos a los “tomatinos”, para los granates aquello no tiene sustento, pues “a partir de las 22:00 horas del sábado 11 de octubre se le liberó de la convocatoria, por lo que estaba a disposición del club“.

Así las cosas, lo que La Serena fue incapaz de lograr en cancha, quiere hacerlo por secretaría, en un intento por salvar una temporada 2025 que los tiene a un punto de caer al descenso, mientras sus vecinos de Coquimbo Unido serán los campeones.

¿Cómo están ambos en Liga de Primera?

Tanto Deportes La Serena como Limache se ubican actualmente en el 13° puesto de la Tabla con 21 puntos, aunque con mejor diferencia de gol para los “tomatinos”, de -8 contra -16 de los “papayeros”.

