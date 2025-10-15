Después de meses de especulaciones, esta semana se confirmó la revolución que se viene en el fútbol chileno. El Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó cambios en la estructura del balompié criollo, con modificaciones tanto a formatos como la irrupción de nuevos torneos.

La deuda que tiene el ente rector con TNT Sports obligó a darle una vuelta a las cosas, lo que dejó un renovado esquema entre Liga de Primera, Copa Chile y Supercopa, además del estreno de la Copa de la Liga. Pero esto no quiere decir que las cosas vayan a mejorar y así se lo dejaron claro.

Justo a horas de conocerse las modificaciones que se le harán a nuestro balompié, hubo un llamado de alarma en las oficinas de Quilín. Esto, ya que por más partidos que se puedan sumar, esto puede perjudicar las finanzas de los clubes y, especialmente, de los más chicos.

El temor que genera en los clubes los cambios en el fútbol chileno para 2026

Las modificaciones que se harán en los torneos del fútbol chileno en 2026 para saldar la deuda con TNT Sports no tiene a todos contentos. De hecho, se han elevado voces preocupantes sobre lo que puede pasar con el cargado calendario que aprobó la ANFP.

El fútbol chileno cambiará por completo su formato para el 2026, pero esto no asegura que las cosas mejoren. Foto: Photosport.

Daniel Cárcamo, magíster en finanzas, conversó con LUN sobre los cambios que se vienen y remarcó que “en términos macro, no genera un impacto como para decir que antes estábamos bien o más o menos bien y ahora vamos a estar mal. El problema es para los equipos más chicos, donde los ingresos por televisión pueden llegar a representar más del 80% de sus ingresos totales“.

“Hablamos de equipos como Recoleta, San Felipe, los de Primera B, sobre todo. En lo macro, dos o tres equipos de Primera División y dos o tres de Primera B, eventualmente van a pasar de tener utilidades a pérdidas. Todos los demás ya tienen pérdidas, por lo tanto, se les va a agravar la crisis. Claramente va a ser utilizado también como factor político o excusa. Ante cualquier cosa que pase o que se haga mal, van a decir: ahora tenemos menos recursos“, añadió.

Eso no fue todo, ya que enfatizó en que el exceso de encuentros perjudicará incluso las programaciones. “Lo que va a pasar es que la sobrecarga de partidos, por llamarlo así, se va a programar en días de semana, como sucedió con Universidad de Chile y Palestino el lunes“.

A eso, le sumó que esto incluso llevaría a duelos en simultáneo y pocos hinchas en las tribunas al no tener dinero para ir a tantos encuentros. “Habrá horarios más malos para el espectáculo, muchos partidos a la misma hora, lo que va a redundar en que la asistencia del público, si no se toma ninguna medida especial, que es lo más probable, no permitirá mucho rédito económico“.

“Si los clubes no hacen nada para no enredar a la gente, para comunicar bien y que haya una campaña de marketing interesante, habrá confusión, nadie va a saber si se está jugando por la Copa Chile, la Copa de la Liga o Campeonato Nacional y en horarios raros. Es también va significar un aumento de costos para organizar partidos y para trasladarse. Y si se programan como en los últimos dos o tres años, vamos a tener estadios con poca asistencia de público, es decir, espectáculos con costos fijos e ingresos escuálidos“, sentenció.

Quedará esperar para ver si es que en la ANFP han considerado estos puntos y no hicieron algo por sólo para salir del problema. El fútbol chileno ya está en crisis y no aguantaría más por una mala planificación.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

