Ya es un hecho. Durante la presente jornada se realizó el Consejo de Presidentes en la sede de la ANFP, con un principal propósito, que era aprobar el plan diseñado por la dirigencia de Pablo Milad para saldar millonaria deuda con TNT Sports.

En ella, el punto central a discutir era la aprobación para realizar la Copa de la Liga a partir de la temporada 2026, y con ello la redistribución de los cupos para Copa Libertadores y Sudamericana 2027. La cual finalmente tuvo el visto bueno de los 32 clubes de nuestro balompié.

Consejo de Presidentes aprueba Copa de la Liga para 2026

Según informó Eduardo Figueroa, periodista de Radio ADN, “este certamen se jugará con los 16 equipos de Primera División en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, donde los líderes de ellos avanzan a semifinales, para dirimir al campeón”.

Además, el reportero reveló cómo será a partir de la próxima temporada la distribución de las plazas para clasificar a los torneos Conmebol:

COPA LIBERTADORES 2027

Chile 1: Campeón Liga de Primera 2026

Chile 2: Subcampeón Liga de Primera 2026

Chile 3 (2° Fase Previa): Definición entre Campeón Copa Chile vs. 3° Liga de Primera 2026

Chile 4 (2° Fase Previa): Campeón Copa de la Liga 2026

COPA SUDAMERICANA 2027

Chile 1: 4° Liga de Primera 2026

Chile 2: 5° Liga de Primera 2026

Chile 3: 6° Liga de Primera 2026

Chile 4: Perdedor definición Chile 3 Libertadores

¿Cuándo se disputará este nuevo torneo?

El tema es que según dio a conocer Radio ADN, “todavía no se sabe cuándo se va a jugar ni en qué fecha va a comenzar“, aunque todo apunta a que sería el puntapié inicial a la próxima temporada del fútbol chileno.