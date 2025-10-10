El fútbol chileno viene fraguando una tercera competencia desde hace varios meses… cuarta si se toma en consideración la Supercopa de Chile, aunque el pesado trofeo se define a partido único.

Lo que sería una “Copa de la Liga“ está casi definida, se sabe. Pero por primera vez fue el mismo presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien confirmó que un nuevo certamen está prácticamente listo.

En el podcast El Gerente de The Clinic, Milad manifestó que “yo quiero ser bien sincero, no me puedo referir a esos temas hoy porque estamos en plena negociación con TNT, lo único que puedo decir que estamos llegando a un muy buen puerto“.

Fútbol chileno tiene 99% una Copa de la Liga de Primera

“Yo creo que estamos en un 99% de acuerdo, falta un detallito que estamos viendo para tener este preacuerdo y llevarlo al consejo de presidentes para ser aprobado el día de mañana“, manifestó el presidente de la ANFP.

De esta forma, los clubes de la Primera A disputarán probablemente en 2026 la Liga de Primera, la Copa Chile, la Copa de la Liga y la Supercopa, un modelo parecido a lo que pasa en Inglaterra, donde se juega la Premier, la FA Cup, la EFL Cup y la Community Shield.

Cabe recordar que la ANFP mantiene una millonaria deuda con TNT Sports, la cadena dueña de los derechos televisivos de la Primera A y Primera B, esto tras las suspensiones del campeonato por el estallido social y de la Copa Chile por pandemia.

La inclusión de esta nueva competencia generaría mayor número de partidos para transmitir y parte de la fórmula para que Quilín se ponga al día con su socio comercial.