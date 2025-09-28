Es tendencia:
Fútbol chileno

Así será la Copa de la Liga del fútbol chileno: dará exclusivo cupo a Libertadores y Copa Chile pierde terreno

Periodista Fernando "Agustín" Tapia explicó paso a paso el sistema y premios del nuevo certamen.

Por Nelson Martinez

El fútbol chileno tendrá nuevo torneo.
Con la millonaria deuda de la ANFP con TNT Sports por los partidos no jugados en pandemia y Estallido Social, la nueva Copa de la Liga toma fuerza como tercer torneo a jugarse en 2026 en el fútbol chileno.

Según explicó el periodista Fernando “Agustín” Tapia, ya existe un pre acuerdo para dicho nuevo certamen, el cual se jugaría exclusivamente con equipos de Primera División.

Cuatro grupos de cuatro. Todos contra todos ida y vuelta. Avanzan los dos primeros. Cuartos, semis y final ida y vuelta”, reveló durante la semana el comunicador, donde posteriormente agregó más información.

Fútbol chileno: la Copa de la Liga con peras y manzanas

Según informó el periodista Fernando “Agustín” Tapia, la nueva Copa de la Liga tiene todo encaminado para ser el tercer torneo del fútbol chileno en 2026, con novedades en los cupos para copas internacionales.

“Campeonato 1° división (Liga de Primera): Chile 1 y Chile 2 Libertadores y cuatro cupos Copa Sudamericana. Copa de la Liga: Campeón (será el) Chile 3 Libertadores”, partió anunciando.

¿Y los otros cupos? ¿Y la Copa Chile? El comunicador informó que este último torneo tendrá a su campeón disputando el Chile 4 a Copa Libertadores vs el que resulte 3° del Torneo Nacional (Liga de Primera).

Todo esto deberá oficializarse en el Consejo de Presidentes una vez termine la acción esta temporada, aunque es un hecho que el tercer torneo llegará en 2026 a revolucionar el fútbol chileno.

