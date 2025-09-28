Es tendencia:
Tabla de posiciones: U de Chile mejor se olvida del título y Deportes La Serena suma en la parte baja

Gustavo Álvarez puso equipo alternativo contra La Serena y los azules lamentan un empate contra La Serena, resultado que deja al Chuncho prácticamente sin opciones del título y la clasificación a Copa Libertadores hipotecada.

Por Diego Jeria

Universidad de Chile no pudo por el duelo pendiente de la fecha 23 de la Liga de Primera. El Chuncho debe conformarse con un sufrido empate 1-1 contra Deportes La Serena, en el estadio La Portada de Cuarta Región, y Coquimbo ya le queda muy lejos en la lucha por el título.

Pese a vencer a Colo Colo en la Supercopa y la gran campaña como clasificada a semifinales de Copa Sudamericana, la U abrochó tres partidos en línea sin triunfos en la Liga de Primera… y mejor se olvida de la posibilidad de arrebatarle el trofeo nacional a Coquimbo Unido.

En los tres últimos partidos del torneo nacional, la U perdió ante Audax Italiano, contra Colo Colo el Superclásido y ahora empató frente a La Serena, con la polémica decisión de Gustavo Álvarez de presentar formación alternativa.

Con 39 puntos, Universidad de Chile es cuarta en la tabla, a 17 unidades casi imposibles de líder Coquimbo Unido, que ya se viene probando la corona de campeón.

Un partido pendiente, pero ninguna certeza para la U

Y si bien la U aún tiene pendiente el partido contra Everton, los puntos ya no son seguros para el equipo de Gustavo Álvarez, que muestra total irregularidad a nivel nacional, por contraparte a la Copa Sudamericana.

Así las cosas, en la U incluso se ve hipotecada la opción del Chile 2 a Copa Libertadores 2026, puesto que hoy ocupa O’Higgins con 41 unidades.

Por su parte, Deportes La Serena gana un punto que puede ser importante en el 13° casillero, llegando a 20 positivos, superando a Deportes Limache (18) y los por ahora descendidos Unión Española (17) y Deportes Iquique (14).

En la próxima fecha, tras el Mundial Sub 20, Universidad de Chile recibirá a Palestino y Deportes La Serena hará lo propio contra Ñublense.

Tabla posiciones

