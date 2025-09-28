Universidad de Chile no pudo por el duelo pendiente de la fecha 23 de la Liga de Primera. El Chuncho debe conformarse con un sufrido empate 1-1 contra Deportes La Serena, en el estadio La Portada de Cuarta Región, y Coquimbo ya le queda muy lejos en la lucha por el título.

Pese a vencer a Colo Colo en la Supercopa y la gran campaña como clasificada a semifinales de Copa Sudamericana, la U abrochó tres partidos en línea sin triunfos en la Liga de Primera… y mejor se olvida de la posibilidad de arrebatarle el trofeo nacional a Coquimbo Unido.

En los tres últimos partidos del torneo nacional, la U perdió ante Audax Italiano, contra Colo Colo el Superclásido y ahora empató frente a La Serena, con la polémica decisión de Gustavo Álvarez de presentar formación alternativa.

Con 39 puntos, Universidad de Chile es cuarta en la tabla, a 17 unidades casi imposibles de líder Coquimbo Unido, que ya se viene probando la corona de campeón.

Un partido pendiente, pero ninguna certeza para la U

Y si bien la U aún tiene pendiente el partido contra Everton, los puntos ya no son seguros para el equipo de Gustavo Álvarez, que muestra total irregularidad a nivel nacional, por contraparte a la Copa Sudamericana.

La U salvó el empate contra La Serena, pero le sirve de muy poco. Revisa la tabla.

Así las cosas, en la U incluso se ve hipotecada la opción del Chile 2 a Copa Libertadores 2026, puesto que hoy ocupa O’Higgins con 41 unidades.

Por su parte, Deportes La Serena gana un punto que puede ser importante en el 13° casillero, llegando a 20 positivos, superando a Deportes Limache (18) y los por ahora descendidos Unión Española (17) y Deportes Iquique (14).

En la próxima fecha, tras el Mundial Sub 20, Universidad de Chile recibirá a Palestino y Deportes La Serena hará lo propio contra Ñublense.

