Luego de conseguir agónicamente su clasificación a las semifinales de Copa Sudamericana, en Universidad de Chile se pondrán al día en Liga de Primera, y en su último juego antes de un largo receso, visitarán a un comprometido Deportes La Serena.

A pesar que tiene el encuentro para la Tabla de Posiciones, y las pretensiones del Romántico Viajero de seguir vigentes en la pelea por un título que parece inalcanzable, el técnico Gustavo Álvarez sorprendió a todo el mundo con una insólita decisión.

Es que tal parece que la prioridad de la U será ir a buscar la segunda Copa Sudamericana de su historia, pues el entrenador argentino decidió hacer una rotación en su formación titular y utilizará en La Serena una oncena alternativa.

Múltiples cambios hará U de Chile ante La Serena

Respecto de la alineación que utilizó en Coquimbo para el triunfo ante Alianza Lima, sólo dos futbolistas se repetirán el plato, como son el extremo Maximiliano Guerrero y el volante uruguayo Sebastián Rodríguez, pero no serán los únicos.

Otros futbolistas que ingresaron en el segundo tiempo por Copa Sudamericana, como Nicolás Ramírez, Felipe Salomoni o Leandro Fernández también serán de la partida en la U ante La Serena, junto a otros nombres que Álvarez quiere ver en cancha.

Es el caso de los defensores David Retamal e Ignacio Tapia o del volante zurdo Antonio Díaz, quienes hace rato que no entran en la rotación para cotejos internacionales. Además, el trasandino Rodrigo Contreras será el eje ofensivo en La Portada.

¿Cuál será la formación de los azules?

Universidad de Chile enfrentará a La Serena con Cristopher Toselli en el arco; David Retamal, Nicolás Ramírez e Ignacio Tapia en defensa; Nicolás Fernández, Sebastián Rodríguez, Felipe Salomoni y Antonio Díaz en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Rodrigo Contreras y Leandro Fernández en delantera.

¿Cuándo se juega el encuentro?

Los azules visitarán a Deportes La Serena en el Estadio La Portada, en duelo pendiente por la jornada 23 en Liga de Primera, este domingo 28 de septiembre desde las 15:00 horas.

