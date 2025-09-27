Marcelo Díaz vivió con alegría la clasificación de Universidad de Chile a la semifinal de la Copa Sudamericana. Claro que tras esto, sufrió un problema que lo complica.

El capitán del Romántico Viajero estaba lesionado y no iba a jugar contra Alianza Lima. Sin embargo, quiso estar presente con sus compañeros y acompañó al plantel en Coquimbo para la llave contra los Íntimos, donde finalmente se quedaron con la victoria por 2-1.

El percance que sufre Marcelo Díaz

Marcelo Díaz estuvo en la banca ante Alianza Lima y como era esperable, no sumó minutos. Una vez sellada la clasificación, Carepato regresó a Santiago para seguir con su recuperación de cara a los próximos desafíos que tendrá Universidad de Chile.

Los Azules enfrentarán a Deportes La Serena este domingo a las 15:00 horas, donde Díaz no estará presente debido a sus molestias físicas. En su regreso a la capital desde la Región de Coquimbo, el bicampeón de Copa América tuvo un inesperado problema.

ver también El factor común en el renacer de Lucas Assadi y Javier Altamirano en la U de Chile

Marcelo Díaz a través de sus redes sociales, contó que perdió su billetera y con esto, todos sus documentos personales. Por esta razón, el salvador de Hamburgo pidió a sus seguidores, especialmente a pasajeros o tripulación del vuelo, ayudarlo a encontrar sus pertenencias.

“Anoche en el vuelo LA111 destino La Serena/Santiago. Olvidé mi billetera con toda mi documentación. Si alguno de los pasajeros, tripulantes o auxiliares la encontró, agradecería muchísimo cualquier info“, escribió Díaz en una historia de Instagram.

Publicidad

Publicidad

Imagen: Instagram

Universidad de Chile jugará ante Deportes La Serena uno de los dos partidos pendientes que tiene en la Liga de Primera. Marcelo Díaz no estará presente, donde los dirigidos por Gustavo Álvarez intentarán conseguir un nuevo triunfo.