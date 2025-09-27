Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

El inesperado problema que sufre Marcelo Díaz antes del partido de la U ante La Serena

El capitán del Romántico Viajero tuvo que pedir la ayuda de sus seguidores en redes sociales.

Por César Vásquez

Marcelo Díaz no jugará ante La Serena.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTMarcelo Díaz no jugará ante La Serena.

Marcelo Díaz vivió con alegría la clasificación de Universidad de Chile a la semifinal de la Copa Sudamericana. Claro que tras esto, sufrió un problema que lo complica.

El capitán del Romántico Viajero estaba lesionado y no iba a jugar contra Alianza Lima. Sin embargo, quiso estar presente con sus compañeros y acompañó al plantel en Coquimbo para la llave contra los Íntimos, donde finalmente se quedaron con la victoria por 2-1.

El percance que sufre Marcelo Díaz

Marcelo Díaz estuvo en la banca ante Alianza Lima y como era esperable, no sumó minutos. Una vez sellada la clasificación, Carepato regresó a Santiago para seguir con su recuperación de cara a los próximos desafíos que tendrá Universidad de Chile.

Los Azules enfrentarán a Deportes La Serena este domingo a las 15:00 horas, donde Díaz no estará presente debido a sus molestias físicas. En su regreso a la capital desde la Región de Coquimbo, el bicampeón de Copa América tuvo un inesperado problema.

El factor común en el renacer de Lucas Assadi y Javier Altamirano en la U de Chile

ver también

El factor común en el renacer de Lucas Assadi y Javier Altamirano en la U de Chile

Marcelo Díaz a través de sus redes sociales, contó que perdió su billetera y con esto, todos sus documentos personales. Por esta razón, el salvador de Hamburgo pidió a sus seguidores, especialmente a pasajeros o tripulación del vuelo, ayudarlo a encontrar sus pertenencias.

“Anoche en el vuelo LA111 destino La Serena/Santiago. Olvidé mi billetera con toda mi documentación. Si alguno de los pasajeros, tripulantes o auxiliares la encontró, agradecería muchísimo cualquier info“, escribió Díaz en una historia de Instagram.

Publicidad
Imagen: Instagram

Imagen: Instagram

Universidad de Chile jugará ante Deportes La Serena uno de los dos partidos pendientes que tiene en la Liga de Primera. Marcelo Díaz no estará presente, donde los dirigidos por Gustavo Álvarez intentarán conseguir un nuevo triunfo.

Lee también
El nuevo DT que tuvo la U en la clasificación a semis
U de Chile

El nuevo DT que tuvo la U en la clasificación a semis

Ni Assadi, ni Altamirano: El anuncio de Conmebol para la semi entre la U y Lanús
U de Chile

Ni Assadi, ni Altamirano: El anuncio de Conmebol para la semi entre la U y Lanús

¿Se retira Marcelo Díaz? La U definió el futuro de su capitán
U de Chile

¿Se retira Marcelo Díaz? La U definió el futuro de su capitán

¡Los Cóndores van al Mundial! Chile vence a Samoa y saca pasajes
Redsport

¡Los Cóndores van al Mundial! Chile vence a Samoa y saca pasajes

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo