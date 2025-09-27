Universidad de Chile está sumamente lejos del primer puesto en la Liga de Primera 2025. Sin embargo, en la Copa Sudamericana se ilusiona. El Romántico Viajero clasificó a semifinales del torneo que ganó en 2011 y es un verdadero candidato.

El camino azul ha estado plagado de inconvenientes. Claro que, todo se ha dado principalmente a un costado de la cancha. O, para ser más precisos, en la galería, donde la hinchada ha tenido un complejo paso por la competencia internacional.

Dejando eso de lado, dentro del campo de juego son dos los que destacan. Se trata de Lucas Assadi y Javier Altamirano, quienes le han imprimido un juego de clase a la delantera de la Universidad de Chile.

¿Cómo resurgieron Assadi y Altamirano?

La respuesta a esta interrogante tiene un solo nombre: Gustavo Álvarez. Es que detrás del renacer de los jugadores del Bulla está, claramente, la mano del DT azul, que ha sabido manejar la interna.

Javier Altamirano

A Javier Altamirano le dio una dura lección. Venía con partidos muy bajos y Gustavo Álvarez no se lo aguantó, sabiendo que podía dar más. Es por eso que, en el punto más álgido de su mal rendimiento, ante Coquimbo, lo sacó al final del primer tiempo.

“Hay decisiones que se toman para provocar una reacción, y a veces son ingratas. Si exageramos, son decisiones dolorosas, pero son por el bien del equipo“, señaló, por ese entonces, el técnico del Romántico Viajero.

Con el tiempo, hemos visto el cambio rotundo que ha tenido Javi en el equipo azul. Con el golazo ante Alianza Lima no solamente lo corroboró, sino que vino a reforzar la idea de que la ampliación de su estancia en la U es la mejor decisión que ha tomado la dirigencia.

Lucas Assadi

Si hablamos de Lucas Assadi, el cambio ha sido aún más vertiginoso. El año pasado, y hasta mediados de este año incluso, parecía la típica promesa incumplida del fútbol nacional. Ahora, es sinónimo de crack.

No ha sido fácil su reconvención. Porque si bien fue Gustavo Álvarez quien lo reacomodó en la cancha y le dio cierta libertad para moverse por el sector izquierdo, también hubo un cambio de mentalidad.

Y cuando decimos esto, no nos referimos a un proceso fortuito. Lucas Assadi buscó ayuda psicológica y, gracias al apoyo profesional de Alexi Ponce, consiguió darle un nuevo aire a su carrera.

“Suceden cosas, los jugadores jóvenes van madurando y me provoca alegría. La evolución de todo jugador es una alegría“, señaló al respecto Gustavo Álvarez, a quien se le pueden criticar muchas cosas, pero no la preocupación por su plantel.

