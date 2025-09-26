Universidad de Chile dejó en el camino a Alianza Lima y espera por Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Los azules se ilusionan con la segunda, pero antes deben dar cuenta de un complicado cuadro argentino, con Independiente del Valle y Atlético Mineiro por el otro lado del cuadro.

Pero los azules tienen que celebrar el triunfo contra Alianza Lima y la consiguiente clasificación. Y uno que no podía faltar era David Pizarro, el ex mediocampista de la selección chilena, Santiago Wanderers y la U.

Con sus característicos videos para el día después de un logro azul, Pizarro apareció en redes sociales leyendo La Gazzetta dello Sport, en la que se alcanza a ver el titular “L’Italia Chiamò”, una de las frases más representativas del Himno de La Bota, “Fratelli d’Italia”.

“Fantasista, pasó la U a semifinales“, le dicen a Pizarro, quien no se alcanza a ver tapado por el periódico. El porteño baja la Gazzetta y se muestra con camiseta retro del Chuncho fumando un puro: “ya lo sabía“, sentencia ganador.

ver también ¿Fichajes para semifinal? En Conmebol aclaran si la U puede reforzarse en Sudamericana

Felicidad en David Pizarro y el pueblo azul

“Felicidades Universidad de Chile“, agregó El Fantasista con texto en su video colgado en el Story de Instagram a mediodía de este viernes.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Caber recordar que la U había empatado sin goles en la ida de Perú y derrotó por 2-1 a Alianza Lima en la revancha de los cuartos de final, con golazos de Lucas Assadi y Javier Altamirano.

Los azules accedieron a Copa Sudamericana tras quedar eliminados de Copa Libertadores como terceros de grupo. En el repechaje dieron cuenta de Guaraní y posteriormente dejaron en el camino a Independiente de Avellaneda con polémica llave. Este pasado jueves eliminaron al cuadro peruano.

ver también ¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en Liga de Primera

Nacido en Santiago Wanderers e identificado con el Decano, David Pizarro defendió la camiseta de la U en 2001 y entre 2017 y 2018, impregnándose del amor y mística por el Chuncho.

Publicidad