Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

El notable festejo de David Pizarro por la clasificación de U de Chile a semifinales de Copa Sudamericana

Uno más: un nuevo video ganador de David Pizarro tras la clasificación de la U a semifinales de Copa Sudamericana 2025.

Por Diego Jeria

David Pizarro festeja el paso de la U a semis de Sudamericana.
© RAMON MONROY/PHOTOSPORTDavid Pizarro festeja el paso de la U a semis de Sudamericana.

Universidad de Chile dejó en el camino a Alianza Lima y espera por Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Los azules se ilusionan con la segunda, pero antes deben dar cuenta de un complicado cuadro argentino, con Independiente del Valle y Atlético Mineiro por el otro lado del cuadro.

Pero los azules tienen que celebrar el triunfo contra Alianza Lima y la consiguiente clasificación. Y uno que no podía faltar era David Pizarro, el ex mediocampista de la selección chilena, Santiago Wanderers y la U.

Con sus característicos videos para el día después de un logro azul, Pizarro apareció en redes sociales leyendo La Gazzetta dello Sport, en la que se alcanza a ver el titular “L’Italia Chiamò”, una de las frases más representativas del Himno de La Bota, “Fratelli d’Italia”.

Fantasista, pasó la U a semifinales“, le dicen a Pizarro, quien no se alcanza a ver tapado por el periódico. El porteño baja la Gazzetta y se muestra con camiseta retro del Chuncho fumando un puro: “ya lo sabía“, sentencia ganador.

¿Fichajes para semifinal? En Conmebol aclaran si la U puede reforzarse en Sudamericana

ver también

¿Fichajes para semifinal? En Conmebol aclaran si la U puede reforzarse en Sudamericana

Felicidad en David Pizarro y el pueblo azul

Felicidades Universidad de Chile“, agregó El Fantasista con texto en su video colgado en el Story de Instagram a mediodía de este viernes.

Tweet placeholder
Publicidad

Caber recordar que la U había empatado sin goles en la ida de Perú y derrotó por 2-1 a Alianza Lima en la revancha de los cuartos de final, con golazos de Lucas Assadi y Javier Altamirano.

Los azules accedieron a Copa Sudamericana tras quedar eliminados de Copa Libertadores como terceros de grupo. En el repechaje dieron cuenta de Guaraní y posteriormente dejaron en el camino a Independiente de Avellaneda con polémica llave. Este pasado jueves eliminaron al cuadro peruano.

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en Liga de Primera

ver también

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en Liga de Primera

Nacido en Santiago Wanderers e identificado con el Decano, David Pizarro defendió la camiseta de la U en 2001 y entre 2017 y 2018, impregnándose del amor y mística por el Chuncho.

Publicidad
Lee también
El nexo que une al atentado contra Pinochet con David Pizarro
Chile

El nexo que une al atentado contra Pinochet con David Pizarro

David Pizarro se desahoga tras tragedia en Argentina: "Se los dije..."
U de Chile

David Pizarro se desahoga tras tragedia en Argentina: "Se los dije..."

David Pizarro teme lo peor en el duelo de la U vs Independiente
U de Chile

David Pizarro teme lo peor en el duelo de la U vs Independiente

El aviso de la Embajada de Argentina para hinchas que vengan a Chile
Internacional

El aviso de la Embajada de Argentina para hinchas que vengan a Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo