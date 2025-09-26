Dentro de exactamente un mes, Universidad de Chile disputará las semifinales de la Copa Sudamericana frente al cuadro argentino de Lanús, con duelo de ida el jueves 23 en el Estadio Nacional y la revancha una semana después en Argentina.

Al firmar su mejor campaña internacional en más de una década, al equipo de Gustavo Álvarez se le abre el apetito y sueña con estar en la final del 22 de noviembre en la ciudad paraguaya de Asunción. Aunque para muchos hinchas, el actual plantel sigue siendo corto.

El tema es que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) abre las puertas para que tanto la U como los otros semifinalistas de Copa Sudamericana puedan sumar nuevas incorporaciones en sus plantillas, siendo ésta la última oportunidad para fichar.

La norma de Conmebol que le permitiría a la U reforzarse en Sudamericana

Si nos regimos estrictamente por el Manual de Clubes de la competición, en el artículo 3.7.5.1, que hace referencia a “sustitución de jugadores – semifinales”, indica que “estos equipos tienen derecho a realizar hasta tres sustituciones en la lista de 50 jugadores previamente inscrita“.

El tema es que, según la Conmebol, la U sólo podría firmar para las semifinales de Sudamericana a “futbolistas que quedaran en condición de libres antes del 30 de agosto de 2025“, pero hay una condición más que complicaría las opciones azules.

Desde el organismo con sede en Paraguay le indican a RedGol que estos refuerzos no pueden jugar sólo el torneo continental, es más, tienen que estar habilitados a plenitud para jugar en Liga de Primera, pues la Federación de Fútbol de Chile debe aprobar esa incorporación.

Sebastián Rodríguez, uno de los refuerzos que firmó U de Chile en el segundo semestre (Photosport)

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

Tras pasar a semifinales de la Conmebol Sudamericana, Universidad de Chile se pondrá al día en Liga de Primera, cuando enfrente a Deportes La Serena en el Estadio La Portada por la fecha 23, en duelo a disputarse este domingo 28 de septiembre a las 15:00 horas.