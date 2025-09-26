Universidad de Chile comienza a planificar los partidos de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, donde deberá enfrentar a Lanús de Argentina por el paso a la gran definición.

En ese sentido, ya se han comenzado a conocer los detalles de este enfrentamiento que se jugará en el mes de octubre, donde ya se sabe que la U comenzará como local el choque.

Por lo mismo, según informó Bolavip Chile, ya se han conocido las fechas de ambos partidos, siendo el primero el que se juegue en Santiago en el Estadio Nacional.

Según la información, este duelo está programado para el jueves 23 de octubre, donde ya en ese momento se habrá terminado el Mundial Sub 20 por lo que se podrá ocupar el reducto.

Lanús se prepara para enfrentar a U de Chile por la semifinal de la Copa Sudamericana. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

¿Cuándo juegan U de Chile vs Lanús?

Universidad de Chile ya conoce la programación de la llave por las semifinales que lo enfrentarán a Lanús de Argentina, en un duelo que comienza a tomar color.

En ese sentido, en la U saben que deberán definir el cruce en Argentina, tal como pasó ante Independiente, donde también está la fecha para ese duelo en el sur de Buenos Aires.

Según el mismo medio citado, el compromiso donde Lanús debe recibir a la U se realizará el jueves 30 de octubre en Argentina, donde saldrá el último finalista de la Copa Sudamericana.