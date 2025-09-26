Gracias a su agónica victoria por 2-1 ante Alianza Lima, Universidad de Chile se metió por segunda ocasión en su historia en la semifinal de Copa Sudamericana, y sueña con conquistar su segundo título continental en 98 años.

El desafío para el equipo que dirige Gustavo Álvarez no será menor, pues en la instancia deberán enfrentarse con otro ganador del torneo como Lanús, quien supo lograr el cetro en el 2013, con juego de ida en el Estadio Nacional y la revancha en Argentina.

De cara a este desafío por Copa Sudamericana, la presencia de la U marca una coincidencia que puede catalogarse de histórica, y que desde ya le permite soñar a sus hinchas con poder conquistar “la segunda”. Y soñar es gratis.

La coincidencia que hace soñar a la U con la Copa Sudamericana

Mientras el Romántico Viajero se verá las caras con el cuadro granate, en la otra semifinal del torneo continental se enfrentarán el Atlético Mineiro brasileño del defensor Iván Román y el técnico Jorge Sampaoli, con Independiente del Valle del lateral Matías Fernández.

El tema es que la única vez que la U disputó una semifinal de Copa Sudamericana, en el inolvidable año 2011, había en esa instancia un equipo brasileño, un argentino y un ecuatoriano. Claro que los nombres actuales distan de esa ocasión.

Hace 14 años atrás, la U enfrentó en esa ronda al Vasco Da Gama brasileño a quien derrotó por un global de 3-1; mientras que en la otra serie quien avanzó fue Liga Deportiva Universitaria de Quito, que superó a Vélez Sarsfield por 3-0. En la Final, ya sabemos esa historia.

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

En su último encuentro antes de entrar al receso por el Mundial Sub 20, Universidad de Chile se pondrá al día en Liga de Primera, cuando enfrente a Deportes La Serena en el Estadio La Portada por la fecha 23, en duelo a disputarse este domingo 28 de septiembre a las 15:00 horas.