Esta semana se definieron los cuatro equipos que disputarán las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Tras unas intensas rondas de cuartos de final, los conjuntos que siguen en competencia son la Universidad de Chile, Lanús de Argentina,Independiente del Vallede Ecuador y Atlético Mineiro de Brasil.

Estos grandes clubes se enfrentarán entre sí en los duelos de ida y vuelta programados para las semanas del 20 y 27 de octubre, respectivamente.

En RedGol comenzamos a vivir estas increíbles jornadas de fútbol continental y le consultamos a la inteligencia artificial sobre los dos equipos que llegarán a la gran final del título Conmebol. ¿Será la U uno de ellos? Descubre la respuesta a continuación.

Los finalistas de la Copa Sudamericana 2025, según la IA:

Tal como en otras oportunidades, ChatGPT, fue la herramienta de IA que utilizamos para que hiciera su pronóstico y tras un análisis exhaustivo entre los cuatro equipos clasificados a la fase de semifinales de la Copa Sudamericana, señaló como finalistas a los conjuntos de Universidad de Chile y Atlético Mineiro de Brasil.

ver también No solo la U: Los 6 chilenos que buscan la gloria de la Copa Libertadores y Sudamericana

La inteligencia artificial agregó en el caso de la U, que viene mostrando una versión muy competitiva, con solidez defensiva y mucha intensidad en transiciones. Y si bien aclaró que jugar sin público la ida puede resultar perjudicial, el triunfo ante Alianza Lima sin hinchada local es una señal fuerte: “aunque se haya perdido la hinchada, el equipo no perdió solidez como local”.

Ante esto, y reiterando que la falta de público azul podría ser clave, señaló que tal y como está ahora la llave, “el cruce será muy parejo” y que “la diferencia podría estar en los detalles tácticos de la ida” , indicando que “si la U logra sacar ventaja, aunque sea mínima, puede aguantar en Argentina”.

Publicidad

Publicidad

Con respecto a los brasileños, indicó que, si bien Independiente puede complicar mucho en la ida en Ecuador, la diferencia de plantel y jerarquía se inclina hacia el Galo, agregando que “en Belo Horizonte es muy difícil que los ecuatorianos aguanten”.

La U y Atlético Mineiro jugarían la final de la Sudamericana 2025, según la IA.

¿Cuándo se juegan las semifinales de Copa Sudamericana?

Las semifinales de Copa Sudamericana se disputarán con sus duelos de ida la semana del 22 de octubre, mientras que las revanchas se jugarán la semana del 29 de ese mes.

Publicidad