¿Disney o DirecTV? Confirman la señal que transmite a la U por semis de Copa Sudamericana

Universidad de Chile ya sabe cuándo jugará su semifinal contra Lanús de Argentina, en una serie que empieza a generar expectativas entre los hinchas azules.

Al igual que en la fase contra Independiente, el equipo chileno deberá cerrar la llave como visitante en Argentina, con fecha ya definida para ese encuentro en el sur de Buenos Aires.

La señal que transmite a la U por semis de Copa Sudamericana

De acuerdo a lo informado por CONMEBOL, Universidad de Chile enfrentará a Lanús el jueves 23 de octubre desde las 19:00 hrs en el Estadio Nacional, en el partido de ida por semis de Copa Sudamericana.

El duelo por la vuelta entre Azules y Granates, está fechado para el jueves 30 de octubre desde las 19:00 hrs, en el Estadio Ciudad de Lanús, Argentina.

En este contexto, el organismo sudamericano de fútbol, confirmó que las señales que transmitirán ambos duelos serán las de DirecTV , es decir, DSports por televisión y de manera online DGO.

Pero ojo, porqu e a esto se podría sumar ESPN y Disney+; sin embargo, hasta el momento desde la plataforma de streaming no se han entregado mayores detalles.

Calendario de partidos para las Semifinales de la CONMEBOL Sudamericana 2025

Programación semifinales de Copa Sudamericana

Ida:

Independiente del Valle vs Atlético Mineiro: martes 21 de octubre, 19:30 horas. Estadio Banco Guayaquil.

martes 21 de octubre, 19:30 horas. Estadio Banco Guayaquil. U. de Chile vs Lanús: jueves 23 de octubre, 19:00 horas. Estadio Nacional.

Vuelta:

Atlético Mineiro v s Independiente del Valle: martes 28 de octubre, 21:30 horas. Arena MRV.

s Independiente del Valle: martes 28 de octubre, 21:30 horas. Arena MRV. Lanús vs U. de Chile: jueves 30 de octubre, 19:00 horas. Estadio Ciudad de Lanús.

