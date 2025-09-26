La etapa de Jorge Almirón en Colo Colo concluyó hace ya varias semanas, sin embargo, uno de los “personajes” que el extécnico de Boca Juniors dejó en el panorama del fútbol chileno fue Giorgio Armas, el astrólogo peruano que ganó notoriedad por su “trabajo” junto al DT durante su paso por el club xeneize.

Aunque Almirón nunca reconoció públicamente una relación de amistad o de asesoramiento con Armas, a diferencia de lo que señalaba la prensa argentina, el peruano siempre se mantuvo muy activo en redes sociales apoyando a Colo Colo. Desde allí, manifestó distintos “rituales” e incluso “limpiezas” a ciertos jugadores del Cacique, así como pronósticos favorables para el equipo.

Ahora, con Almirón fuera de Macul, se podría pensar qué Armas se alejaría del club, no obstante, el astrólogo sigue mostrando su fanatismo por el “popular” y por un selecto grupo de clubes del continente, entre los que se encuentran Alianza Lima, Boca Juniors, Peñarol de Uruguay, entre otros.

ver también ¿Está la U. de Chile? La IA predice a los equipos finalistas de la Copa Sudamericana 2025

Así como tiene a sus equipos favoritos, Giorgio Armas también tiene a sus “rivales”, que suelen ser los archirrivales de los antes mencionados. Por ejemplo, la Universidad de Chile, sobre la cual nunca ha dudado en mostrar su distancia. Esta vez, Armas lanzó un nuevo ataque contra la U, enfocado en su futuro en la Copa Sudamericana.

La “predicción” de Giorgio Armas contra la U

A través de su cuenta de X (@armasgiorgio), Giorgio Armas escribió un polémico tuit la mañana de este viernes 26 de septiembre, justo después de que la Universidad de Chile clasificara a las semifinales del certamen de la Conmebol tras eliminar a otro de sus favoritos, Alianza Lima.

El mensaje fue directo y provocador: “Tienen a Giorgio retrógrado. No ganarán la Sudamericana! @udechile”. El texto fue acompañado por una imagen del tradicional escudo del chuncho.

Publicidad

Publicidad

El mensaje del astrólogo no pasó desapercibido en la ex red social del pajarito y rápidamente se llenó de comentarios, tanto de hinchas de Colo Colo como de la Universidad de Chile.

Al cierre de esta edición, la publicación de Giorgio Armas contaba con más de 31 mil visualizaciones, 266 ‘likes’, 49 ‘retweets’ y un centenar de comentarios, demostrando que su influencia en el ámbito digital del fútbol chileno sigue vigente.

Publicidad