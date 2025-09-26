Universidad de Chile pasa por un lindo momento luego de clasificar a la semifinal de la Copa Sudamericana. Claro que este buen presente, podría tener como consecuencia la partida de Gustavo Álvarez.

El Romántico Viajero eliminó a Alianza Lima luego de derrotarlos por 2-1 en los cuartos de final de vuelta. Lucas Assadi y Javier Altamirano le dieron la música a la fiesta, con los dos goles que los ponen entre los cuatro mejores de la competición internacional.

El futuro de Gustavo Álvarez

Si bien Gustavo Álvarez no ha podido lograr la Liga de Primera con Universidad de Chile, teniendo muy pocas opciones de conseguirla este 2025 ante la gran campaña de Coquimbo Unido, sin dudas que su campaña en el León tiene números azules.

El argentino tomó un equipo que había acostumbrado a luchar por el descenso y lo metió nuevamente en la pelea, además de ganar la Copa Chile, la Supercopa y tener saldo favorable ante Colo Colo en el Superclásico. Todo esto, se suma a la semifinal de la Copa Sudamericana.

El buen trabajo de Álvarez ha despertado el interés de otros clubes, por lo cual en Universidad de Chile tienen que moverse rápido si quieren seguir con el profe en la banca. Así lo adelantó Cristián Caamaño en Radio Agricultura.

“¿Sabes quién llegó ayer a Coquimbo? El representante de Álvarez. Todo el jolgorio que hubo por la clasificación, provocó cierto nerviosismo en la reunión que tuvo con su repre. Hay dos ofertas por Álvarez que el representante se la hizo saber a la U y ahora comienza una etapa de negociación para sostenerlo“, indicó el periodista.

Gustavo Álvarez tiene contrato con Universidad de Chile hasta fines del 2026, por lo que en caso de concretarse una oferta por el entrenador, deberán negociar con los Azules. El DT argentino se deja querer, mientras su futuro se podría definir en los próximos días.