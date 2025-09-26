Este jueves 25 de septiembre se conocieron a los dos últimos clasificados a la ronda de semifinales de la Copa Libertadores. El máximo certamen de clubes de Conmebol será disputado por Flamengo y Palmeiras de Brasil, además de Racing Club de Argentina y LDU Quito de Ecuador.

Grandes clubes del continente y donde tres de ellos tienen a nacionales entre sus filas, los cuales se medirán en duelos de ida y vuelta programados para las semanas del 20 y 27 de octubre, respectivamente.

En RedGol quisimos adelantarnos un par de semanas a estos encuentros y le preguntamos a la inteligencia artificial por los dos equipos que llegarán a la gran final del título Conmebol. ¿Qué nos dijo? Conoce todos los detalles, a continuación.

Los finalistas de la Copa Libertadores 2025, según la IA:

ChatGPT fue la herramienta de inteligencia artificial que utilizamos para este ejercicio en RedGol. A ella le hicimos la siguiente pregunta: “¿Haz un pronóstico sobre los dos equipos que avanzarán a la gran final de la Copa Libertadores 2025?”.

Tras ello, la IA hizo un análisis entre los cuatro equipos clasificados a la fase de semifinales del torneo continental y posteriormente señaló como finalistas a Flamengo y Palmeiras , ambos clubes brasileños.

La IA agregó que la clasificación de los elencos brasileños al certamen Conmebol se debe a las siguientes razones:

Llave Flamengo vs. Racing Club:

Flamengo llega con una de las plantillas más potentes del continente, figuras internacionales y experiencia reciente en finales de Libertadores (2022 campeón, 2023 semifinalista). Además, suele hacerse muy fuerte en el Maracaná.

(2022 campeón, 2023 semifinalista). Además, suele hacerse muy fuerte en el Maracaná. Racing es un equipo sólido, con buena propuesta de juego y orden táctico, pero no tiene la misma jerarquía individual que el “Mengão”.

Llave Palmeiras vs. LDU Quito:

Palmeiras es el club más consistente de los últimos años en la Libertadores (campeón 2020 y 2021, semifinalista en 2022 y 2023). Tiene jerarquía, un plantel amplio y mucha experiencia en partidos decisivos.

(campeón 2020 y 2021, semifinalista en 2022 y 2023). LDU Quito es un rival de cuidado: ya sabe lo que es ganar la Libertadores (2008) y suele aprovechar la altura de Quito en la ida. Sin embargo, de visitante pierde fuerza.

¿Cuándo se juegan las semifinales de Copa Libertadores 2025?

De momento Conmebol no ha oficializado las fechas ni horarios de ambas llaves, sin embargo, sí se conoce en la semana y el orden en que se disputarán, estas son:

Partidos de ida

Flamengo vs. Racing: del 21 al 23 de octubre de 2025 en Brasil.

LDU Quito vs. Palmeiras: del 21 al 23 de octubre de 2025 en Ecuador.

Partidos de vuelta

Racing vs. Flamengo: del 28 al 30 de octubre de 2025 en Argentina.

Palmeiras vs. LDU Quito: del 28 al 30 de octubre de 2025 en Brasil.

La gran final del certamen, en tanto, se jugará el 29 de noviembre de 2025 en el Estadio Monumental de Lima, Perú.