El fútbol chileno es un lugar donde algunos jugadores brillan, para luego destacar en otros clubes fuera de nuestras fronteras. La siguiente historia también es un ejemplo de eso.

Apenas jugó cuatro partidos en el club donde debutó, para saltar a nuestro país donde estuvo entre 2016 al 2020. Pasó por Santiago Morning y Magallanes en tierras chilenas.

Luego, saltó a un fútbol que cada vez más está creciendo como es el de Ecuador, donde jugó en Mushuc Runa y Aucas, para destacar en un semifinalista de la Copa Libertadores.

ver también Con dos chilenos que nadie tenía: Liga de Quito a semifinal de la Libertadores ante Sao Paulo

De brillar en el fútbol chileno a ser semifinalista de Copa Libertadores

Estas referencias corresponden a Ricardo Adé, un jugador haitiano que dejó muy buenas actuaciones en el fútbol chileno, tanto en el Chago como en el Manojito de Claveles.

ver también “Hay cosas que la plata no compra”: Tiago Nunes se ríe de todo Brasil tras dejarlos sin Copa Libertadores

De anotar tres goles en su paso por el país, ahora es semifinalista de la Copa Libertadores acompañando a varios chilenos, y que no estaban en el radar. Hoy, brilla en Liga Deportiva Universitaria de Quito, que sacó del camino a Sao Paulo.

Y su paso por dicho club es con alto honor, donde tiene el reconocimiento de sus hinchas, convirtiéndose en un verdadero patrón de la defensa del cuadro ecuatoriano.

Publicidad

Publicidad

¿Se acuerda de él? Así está Ricardo Adé el día de hoy, brillando y siento fundamental en Liga de Quito. Foto: Alexandre Schneider/Getty Images.

Sus números hablan por si solos. Desde su llegada en la temporada 2023 ha jugado 74 partidos, de los cuales anotó tres goles, en la liga local, como en copas internacionales. Solo este año ha jugado 30 compromisos con Liga de Quito.

Los hinchas también están vueltos locos con Ricardo Adé, de gran huella en el fútbol chileno. “¿Es mucho decir que tenemos un defensa mínimo top 4 de Sudamérica?”, dijo un usuario en la red social X.

Publicidad

Publicidad

Otro comentó: “Es un león indomable en la cancha”, mientras que otra cuenta puntualiza que él, junto a otros jugadores, “me voy a la guerra”. Uno, le hizo un queque gigante al haitiano. “Hablar de Liga de Quito y sus últimas temporadas llenas de títulos y éxitos, tanto locales como internacionales, es hablar de Ricardo Adé. Desde Araujo no se veía un central con tanto temple, capacidad, y coraje para las noches bravas. El acierto más grande de los últimos años“, expresó.

Publicidad