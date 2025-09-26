Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

Brilló en el fútbol chileno, anotó tres goles y hoy es semifinalista de la Copa Libertadores

Jugó en Santiago Morning y Magallanes, de ahí saltó a varios clubes donde luego encontró su lugar en el mundo para ser semifinalista continental.

Por Miguel Gutiérrez

Pasó en el fútbol chileno y ahora es semifinalista de la Copa Libertadores.
© Getty ImagesPasó en el fútbol chileno y ahora es semifinalista de la Copa Libertadores.

El fútbol chileno es un lugar donde algunos jugadores brillan, para luego destacar en otros clubes fuera de nuestras fronteras. La siguiente historia también es un ejemplo de eso.

Apenas jugó cuatro partidos en el club donde debutó, para saltar a nuestro país donde estuvo entre 2016 al 2020. Pasó por Santiago Morning y Magallanes en tierras chilenas.

Luego, saltó a un fútbol que cada vez más está creciendo como es el de Ecuador, donde jugó en Mushuc Runa y Aucas, para destacar en un semifinalista de la Copa Libertadores.

Con dos chilenos que nadie tenía: Liga de Quito a semifinal de la Libertadores ante Sao Paulo

ver también

Con dos chilenos que nadie tenía: Liga de Quito a semifinal de la Libertadores ante Sao Paulo

De brillar en el fútbol chileno a ser semifinalista de Copa Libertadores

Estas referencias corresponden a Ricardo Adé, un jugador haitiano que dejó muy buenas actuaciones en el fútbol chileno, tanto en el Chago como en el Manojito de Claveles.

“Hay cosas que la plata no compra”: Tiago Nunes se ríe de todo Brasil tras dejarlos sin Copa Libertadores

ver también

“Hay cosas que la plata no compra”: Tiago Nunes se ríe de todo Brasil tras dejarlos sin Copa Libertadores

De anotar tres goles en su paso por el país, ahora es semifinalista de la Copa Libertadores acompañando a varios chilenos, y que no estaban en el radar. Hoy, brilla en Liga Deportiva Universitaria de Quito, que sacó del camino a Sao Paulo.

Y su paso por dicho club es con alto honor, donde tiene el reconocimiento de sus hinchas, convirtiéndose en un verdadero patrón de la defensa del cuadro ecuatoriano.

Publicidad
¿Se acuerda de él? Así está Ricardo Adé el día de hoy, brillando y siento fundamental en Liga de Quito. Foto: Alexandre Schneider/Getty Images.

¿Se acuerda de él? Así está Ricardo Adé el día de hoy, brillando y siento fundamental en Liga de Quito. Foto: Alexandre Schneider/Getty Images.

Sus números hablan por si solos. Desde su llegada en la temporada 2023 ha jugado 74 partidos, de los cuales anotó tres goles, en la liga local, como en copas internacionales. Solo este año ha jugado 30 compromisos con Liga de Quito.

Los hinchas también están vueltos locos con Ricardo Adé, de gran huella en el fútbol chileno. “¿Es mucho decir que tenemos un defensa mínimo top 4 de Sudamérica?”, dijo un usuario en la red social X.

Publicidad

Otro comentó: “Es un león indomable en la cancha”, mientras que otra cuenta puntualiza que él, junto a otros jugadores, “me voy a la guerra”. Uno, le hizo un queque gigante al haitiano. “Hablar de Liga de Quito y sus últimas temporadas llenas de títulos y éxitos, tanto locales como internacionales, es hablar de Ricardo Adé. Desde Araujo no se veía un central con tanto temple, capacidad, y coraje para las noches bravas. El acierto más grande de los últimos años“, expresó.

Publicidad
Lee también
¿Título por secretaría? El Chino Ríos exige Grand Slam "robado"
Tenis

¿Título por secretaría? El Chino Ríos exige Grand Slam "robado"

¿Se viene? La movida de Colo Colo para comenzar el nuevo Monumental
Colo Colo

¿Se viene? La movida de Colo Colo para comenzar el nuevo Monumental

Bichi Borghi se rinde ante este jugador de la U: "Da tranquilidad"
U de Chile

Bichi Borghi se rinde ante este jugador de la U: "Da tranquilidad"

Mientras Lanús cuesta 32 millones de euros, este es el valor de la U en Copa Sudamericana
Copa Sudamericana

Mientras Lanús cuesta 32 millones de euros, este es el valor de la U en Copa Sudamericana

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo