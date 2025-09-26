Tiago Nunes pasó del infierno al cielo. Tras duros meses en U Católica que terminaron con su salida, ahora se clasificó con gloria total a semifinales de Copa Libertadores con Liga de Quito.

Venciendo a Sao Paulo en la ida en Ecuador, así como en la vuelta en Brasil, el entrenador de Fernando Cornejo en LDU alzó la voz con todo en rueda de prensa tras sacar de la Copa a un gigante del continente.

“Estamos muy contentos, tenemos en este grupo gente realista, seleccionados y campeones que saben la manera de jugar esta serie. Internamente somos muy fuertes”, partió diciendo previo a su gran bombita.

Tiago Nunes masterclass: barrió con todos

Tiago Nunes dejó atrás sus días nublados en U Católica y lleno de gloria en Liga de Quito le pasó encima a todo el fútbol brasileño tras eliminar en su casa al Sao Paulo.

Tweet placeholder

“Sabemos las diferencias a nivel económico de los brasileños y argentinos con los demás mercados. pero algunas cosas la plata no compra. No puedes comprar cinco estrellas de esta camiseta de Liga, cinco estrellas del campeón de copas”, partió disparando el DT brasileño.

Publicidad

Publicidad

Impregnado de la historia de Liga Deportiva Universitaria, el ex estratega de la UC reveló que en su nuevo club “esta camiseta y esta mística tienen un peso importante”.

“La plata no compra el corazon y cuando Dios te apunta y te muestra el camino, uno debe creer siempre”, cerró, ante la euforia de sus dirigidos que ahora irán por Palmeiras en Copa Libertadores.

Publicidad