Dentro de un mar de incertidumbre por las masivas salidas que rondan en el puerto, Coquimbo Unido está cerca de sumar su primer refuerzo. Es que los piratas quieren irse a la segura y miran fichajes extranjeros.

Y si la dupla de centrales con Manuel Fernández y Bruno Cabrera la rompió en la campaña del campeón, otro foráneo podría arribar a la retaguardia pirata. Esta vez, desde el fútbol ecuatoriano.

Tal cual, ya que en el todopoderoso Liga Universitaria de Quito dan por sentado que uno de sus defensores centrales partirá en este mercado de pases. Ahí, el principal candidato es el monarca chileno.

¿Qué jugador de Liga prepara maletas rumbo a Coquimbo?

Coquimbo Unido arremetió con todo para hacerse del jugado Gian Franco Allala. El defensa tiene otra firme oferta en Sudamérica, pero la opción de los piratas es la más concreta y cercana.

El defensor en Copa Libertadores 2025 /Getty Images

“Coquimbo Unido, campeón chileno, apunta a Gian Franco Allala para su próximo mercado. El defensor de Liga cubriría su necesidad de un zaguero con experiencia para su participación en Copa Libertadores”, informó el medio ecuatoriano MrOFF.

La movida también alertó a medios locales en el puerto pirata, donde dan por muy cercana la operación para el primera gran fichaje del equipo. Si bien aún no hay reemplazo para Esteban González en la banca, el nuevo plantel ya mueve a la directiva.

Gian Franco Allala es uruguayo y jugó 23 partidos este año en el equipo de Tiago Nunes, mientras en 2024 disputó ocho. Previo a eso tiene pasos por Boston River, Atenas y Defensor Sporting, entre otros elencos charrúas.