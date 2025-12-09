Uno de los que se llevó los aplausos, las miradas y todas las fotografías en la Gala Crack fue Diego Sánchez, el arquero de Coquimbo Unido que se presentó con una particular falda en la alfombra roja.

“Mi mamá está enojada porque le saqué la falda”, mencionó entre bromas el portero campeón del fútbol chileno, por lo mismo alguien tuvo que hacer la pega de ir a preguntarle directamente.

Por lo mismo, el diario Las Últimas Noticias se comunicó con María Isabel Carvajal, la mamá del Mono Sánchez, para que cuente la vedad del look que se robó las miradas.

“Era mentira eso, yo no uso faldas, jajajá. Me gustan más los pantalones y calzas. Creo que el mono se veía muy lindo. Es que mi hijo es maravilloso, precioso. El más lindo de todos”, lanzó con todo el amor de madre.

ver también Gol triste: La emotiva celebración del Mono Sánchez tras marcar penal contra Unión Española

¿De quién era la falda del Mono Sánchez?

Una divertida entrevista es la que concedió la mamá de Diego Sánchez, quien también aclaró el apodo de su hijo, que lo ha hecho popular en todo el país y el mundo del fútbol.

Publicidad

Publicidad

“Yo le digo Mono desde que empezó a colgarse de los arcos. Viene de familia, siempre le hemos dicho así. Cuando le escribo antes de los partidos, le pongo Mono, Monito, mi Mono loco, mi loquillo. Siempre fue así. Yo creo que salió un poco a mí, soy medio loquilla, jajajá. Mi hijo es feliz, le gusta vivir el día a día”, explicó.

Por lo mismo, para ella no es una sorpresa los constantes cambios de look que tiene su hijo, donde asegura que muchas veces los sorprende con sus locuras que tiene.

“Me río nomás cuando lo veo. Mono, de nuevo otro color, le digo. El que más me gusta es el blanco, se ve más bonito, pero él no, se pone cualquier color. Aunque se ve bien con todo”, finalizó.

Publicidad