U de Chile celebra un aplaudido paso a semifinales de Copa Sudamericana, el cual terminó con polémica tras los dichos del DT de Alianza Lima, Néstor Gorosito, contra los azules.

“Nosotros no andamos diciendo que mostraron el cul… en Argentina. No sé quién es. Si es un directivo, tiene que apaciguar. No tiene que incentivar a la violencia”, acusó a un funcionario azul.

Pero mientras el DT de los peruanos e ídolo de U Católica lanzaba ese dardo, un campeón con U de Chile festinó con el partido en redes sociales y se burló sin piedad del ex cruzado.

Así se burlaron de Gorosito en U de Chile

Peleando palmo a palmo el título que finalmente le ganó U de Chile a U Católica, un campeón con los azules años más tarde desató la euforia tras eliminar a Alianza Lima y barrió con Néstor Gorosito: se trata de Eduardo Arancibia.

“Llorosito”, comentó también el Pollo en una publicación del medio AS Chile, mofándose del entrenador del conjunto peruano y el adiós de Copa Sudamericana a manos de la U.

Publicidad

Publicidad

El Pollo Arancibia nació en los azules y fue campeón en el torneo del 1999. Curiosamente, posteriormente jugó en U Católica y también levantó el título, en el Apertura 2002.

Lo cierto es que el integrante del clan Arancibia es un declarado hincha azul, donde en redes sociales dejó en claro que incluso para repasar a Néstor Gorosito le dio con todo a su otro ex equipo en el fútbol chileno.

Publicidad