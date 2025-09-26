Universidad de Chile derrotó 2-1 a Alianza Lima en Coquimbo y se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Los azules se ilusionan con la segunda y enfrentarán a Lanús por el paso a la gran final.

Sin embargo, Patricio Yáñez no está muy contento y dejó críticas. El exdelantero de Colo Colo, del Chuncho y la selección chilena pone alertas porque a su juicio la U mostró uno de sus peores partidos del año en copa.

“La verdad es que no fue un buen partido de la U… fue un mal partido de la U. Yo creo que de todos los partidos que le he visto, a excepción del que pierde con Estudiantes en el Estadio Nacional, por la Libertadores, éste contra Alianza es el peor“, dijo Yáñez en Deportes en Agricultura.

El comentarista agregó que “ni en la igualdad contra los venezolanos (Carabobo) vi esta baja respuesta colectiva, respuesta colectiva que siempre ha sido lo más relevante e importante del equipo de Gustavo Álvarez”.

Pato Yáñez alerta: lo más bajo de la U

“Contra Alianza se puso en ventaja rápidamente, pero no supo la U manejar esa ventaja. ¿Que pasó a semifinales? Sí, no me cuelguen a mí que lo quiero minimizar. Cuando digo que la U jugó bien en Lima, con autoridad, lo digo abiertamente”, complementó.

El Pato añade que “no digo que es pase o no a la semifinal, o que se jugó sin público. No. Quiero ver este partido sin adornos y me parece que la U finalmente termina haciendo un partido donde lo más valorable es la clasificación, o que tuvo individualidades que la U necesitaba para sacar adelante este partido como lo de Assadi o Altamirano”.

“Yo creo que el hincha azul está feliz y contento. Pero no miran la parte futbolística que pueda aterrizar uno. Miran estar en semifinales contra Lanús”, expuso.

Yáñez sentenció “pero si uno hace una cronología de lo que ha hecho la U este año en el campo internacional, contra Estudiantes y lo de ayer ha sido lo más bajo de un equipo que siempre ha tenido niveles de altísima competitividad en la competencia internacional“.

