Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

Lucas Assadi se ganó a la prensa incaica contra Alianza: los elogios peruanos a la veloz figura de U de Chile

La prensa peruana no tuvo otra que elogiar a Lucas Asaddi, quien volvió a anotar en la U durante la revancha de los azules contra Alianza Lima, en el paso azul a semifinales de Copa Sudamericana.

Por Diego Jeria

En Perú elogian con todo la velocidad de Assadi tras la revancha de la U contra Alianza,.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEn Perú elogian con todo la velocidad de Assadi tras la revancha de la U contra Alianza,.

Universidad de Chile derrotó a Alianza Lima por 2-1 en Coquimbo y se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El Chuncho sufrió sobre el final, pero partió temprano en ventaja con el golazo de Lucas Assadi, que no se cansa de confirmar su explosión, ya como un jugador consolidado en el Chuncho.

Y más allá de la tristeza por la eliminación de Alianza, la prensa peruana no dudó en destacar con elogios a la joven figura de la U, especialmente por su velocidad en el gol del 1-0 parcial.

“¡Descuido de la defensa! Gol de Assadi para el 1-0 de U. de Chile vs. Alianza Lima”, tituló Depor.pe agregando que “el delantero apareció para adelantarse a la defensa blanquiazul y, con un despliegue de velocidad, definir sin problemas ante Guillermo Viscarra“.

Añadieron que “los locales se encargaron de dar el primer golpe. Producto de un pase largo, la defensa blanquiazul quedó mal ubicada y el balón fue tomado por Lucas Assadi quien, que con un gran despliegue de velocidad, superó la marca de Gianfranco Chávez para meterse al área. Ya frente a Guillermo Viscarra, definió hacia el lado imposible de atrapar, colocando así el gol”.

U de Chile sueña con la segunda: sufrido triunfo contra Alianza y clasifica a semifinales de la Sudamericana

ver también

U de Chile sueña con la segunda: sufrido triunfo contra Alianza y clasifica a semifinales de la Sudamericana

Assadi: velocidad y más velocidad

Respecto al tanto del 2-0, el mismo medio publicó “¡imposible para Viscarra! El gol de Javier Altamirano para el 2-0 de U. de Chile vs. Alianza Lima. (…) Con un remate potente de larga distancia, el volante puso el segundo para los locales”.

No diga gol, diga golazo: elogios peruanos para Lucas Assadi.

No diga gol, diga golazo: elogios peruanos para Lucas Assadi.

Publicidad

Por su parte, Líbero destacó que “Lucas Assadi marcó el primero en una contra sensacional“, complementando que el de Puente Alto “comenzó el camino de la victoria con un golazo”.

“El carrilero Matías Sepúlveda vio un espacio por banda derecha aliancista que dejó Guillermo Enrique y dio un pase preciso entre líneas para el joven atacante del Romántico Viajero, quien se anticipó a su marcador, Gianfranco Chávez”, expusieron.

Uno a uno de U de Chile 2-1 Alianza Lima: Assadi y Altamirano sacan sonrisas azules

ver también

Uno a uno de U de Chile 2-1 Alianza Lima: Assadi y Altamirano sacan sonrisas azules

Líbero sentenció que “Assadi, quien estaba habilitado, aprovechó su velocidad para internarse hasta el área y cerca del rectángulo pequeño decidió definir con un remate al segundo palo. El futbolista de 21 años metió su quinto tanto en la presente edición de la competición continental”.

Publicidad
Lee también
Lucas Assadi alcanza histórico puesto en estadística de la U
U de Chile

Lucas Assadi alcanza histórico puesto en estadística de la U

Assadi y su revelación tras clasificación de la U: "No me sentí..."
U de Chile

Assadi y su revelación tras clasificación de la U: "No me sentí..."

El golón de Assadi que ilusiona a la U con la Sudamericana
U de Chile

El golón de Assadi que ilusiona a la U con la Sudamericana

En Argentina calientan la vuelta de U de Chile por la Sudamericana
U de Chile

En Argentina calientan la vuelta de U de Chile por la Sudamericana

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo