Lucas Assadi fue uno de los héroes de Universidad de Chile en su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima en Coquimbo.

El 10 de los azules, de hecho, fue uno de los héroes de la noche en el Francisco Sánchez Rumoroso al anotar el primer tanto ante los Íntimos de La Victoria, desatando la locura.

Un buen rendimiento que se fue sosteniendo en el paso de los minutos, y que lo tiene en racha, cuando muchos vaticinaban que iba a salir a préstamo a otro club hace solo unos meses.

Lucas Assadi y su revelación tras ser el héroe de la U

El oriundo de Puente Alto abrió la ruta de la victoria de Universidad de Chile a los 4′ minutos, y de muy buena manera frente al portero de Alianza Lima.

Pero una vez finalizado el compromiso en Coquimbo, conversó con la transmisión oficial donde hizo una especial revelación, aunque también se refirió al trámite ante los peruanos.

“Fue un partido demasiado difícil. El segundo tiempo fue todo de ellos, pero el resultado fue para nosotros y pasamos”, dijo el jugador a la señal de DSports.

Lucas Assadi hace una especial revelación tras la victoria de Universidad de Chile ante Alianza Lima a la semifinal de la Copa Sudamericana. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport.

Luego, le manifestó a la transmisión una especial revelación. “Estoy muy contento de anotar. No me sentí muy bien, pero es bueno ayudar al equipo, pasamos que es lo importante“, cerró Assadi post partido.

Lo que viene para Universidad de Chile

Con este triunfo de Universidad de Chile por 2-1 ante Alianza Lima, ahora pasará a semifinales de Copa Sudamericana.

El rival será Lanús de Mauricio Pellegrino. El primer partido será el próximo 22 de octubre en Chile, con localía a definir, y luego la revancha el 29 del mismo mes en el Estadio La Fortaleza de Buenos Aires.