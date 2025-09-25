Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

La revelación de Lucas Assadi tras ser héroe de U de Chile ante Alianza Lima: “No me sentí…”

Lucas Assadi fue uno de los puntos altos de la victoria de Universidad de Chile ante Alianza Lima en Coquimbo.

Por Miguel Gutiérrez

Lucas Assadi fue uno de los héroes de U de Chile ante Alianza Lima.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLucas Assadi fue uno de los héroes de U de Chile ante Alianza Lima.

Lucas Assadi fue uno de los héroes de Universidad de Chile en su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima en Coquimbo.

El 10 de los azules, de hecho, fue uno de los héroes de la noche en el Francisco Sánchez Rumoroso al anotar el primer tanto ante los Íntimos de La Victoria, desatando la locura.

Un buen rendimiento que se fue sosteniendo en el paso de los minutos, y que lo tiene en racha, cuando muchos vaticinaban que iba a salir a préstamo a otro club hace solo unos meses.

U de Chile sueña con la segunda: sufrido triunfo contra Alianza y clasifica a semifinales de la Sudamericana

ver también

U de Chile sueña con la segunda: sufrido triunfo contra Alianza y clasifica a semifinales de la Sudamericana

Lucas Assadi y su revelación tras ser el héroe de la U

El oriundo de Puente Alto abrió la ruta de la victoria de Universidad de Chile a los 4′ minutos, y de muy buena manera frente al portero de Alianza Lima.

Uno a uno de U de Chile 2-1 Alianza Lima: Assadi y Altamirano sacan sonrisas azules

ver también

Uno a uno de U de Chile 2-1 Alianza Lima: Assadi y Altamirano sacan sonrisas azules

Pero una vez finalizado el compromiso en Coquimbo, conversó con la transmisión oficial donde hizo una especial revelación, aunque también se refirió al trámite ante los peruanos.

“Fue un partido demasiado difícil. El segundo tiempo fue todo de ellos, pero el resultado fue para nosotros y pasamos”, dijo el jugador a la señal de DSports.

Publicidad
Lucas Assadi hace una especial revelación tras la victoria de Universidad de Chile ante Alianza Lima a la semifinal de la Copa Sudamericana. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport.

Lucas Assadi hace una especial revelación tras la victoria de Universidad de Chile ante Alianza Lima a la semifinal de la Copa Sudamericana. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport.

Luego, le manifestó a la transmisión una especial revelación. “Estoy muy contento de anotar. No me sentí muy bien, pero es bueno ayudar al equipo, pasamos que es lo importante“, cerró Assadi post partido.

Lucas Assadi pegó primero, sigue en racha, e ilusiona a U de Chile en la Sudamericana

ver también

Lucas Assadi pegó primero, sigue en racha, e ilusiona a U de Chile en la Sudamericana

Lo que viene para Universidad de Chile

Con este triunfo de Universidad de Chile por 2-1 ante Alianza Lima, ahora pasará a semifinales de Copa Sudamericana. 

Publicidad

El rival será Lanús de Mauricio Pellegrino. El primer partido será el próximo 22 de octubre en Chile, con localía a definir, y luego la revancha el 29 del mismo mes en el Estadio La Fortaleza de Buenos Aires.

Lee también
El golón de Assadi que ilusiona a la U con la Sudamericana
U de Chile

El golón de Assadi que ilusiona a la U con la Sudamericana

¿Quién es el árbitro del partido entre U. de Chile vs. Alianza Lima HOY por Copa Sudamericana?
Copa Sudamericana

¿Quién es el árbitro del partido entre U. de Chile vs. Alianza Lima HOY por Copa Sudamericana?

Alianza Lima amarra una figura antes de la revancha con la U de Chile
Copa Sudamericana

Alianza Lima amarra una figura antes de la revancha con la U de Chile

Altamirano advierte al próximo rival de la U en Copa Sudamericana: “Nos vamos a preparar”
U de Chile

Altamirano advierte al próximo rival de la U en Copa Sudamericana: “Nos vamos a preparar”

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo