Deportes Limache cerró un complejo 2025, por lo que en esta nueva temporada buscará llegar con todo y clasificar a las competencias internacionales. Para ello, el club ha anunciado distintos refuerzos y ahora se sumaría uno más, directamente desde Argentina.

El Tomate Mecánico vivió un complejo 2025, donde estuvo cerca de caer en el descenso. Sin embargo, afortunadamente logró repuntar en las últimas fechas, pero sin opciones para competir en Sudamericana o Libertadores.

El nuevo refuerzo de Limache

Según reveló el experto en Mercado de Fichajes, César Luis Merlo, el jugador argentino Marcos Arturia llegará al Tomate Mecánico. “Banfield lo cede a préstamo por un año y sin opción de compra”.

En 2024 Arturia jugó por Temperley. (Photo by Ramiro Gomez/Getty Images)

El futbolista de 27 años comenzó su carrera en Talleres en 2018, con quienes fue campeón del Torneo de Reserva, para luego pasar a distintos clubes en condición de préstamo, entre ellos Villa Dálmine, Estudiantes, San Martín y Temperley. El 2025 fichó por Banfield.

El Tomate Mecánico se renueva para el 2026

El club anunció recientemente los fichajes de Jean Meneses, Claudio González, Marcelo Flores, Yerko González, César Fuentes, Gonzalo Sosa, Facundo Marín, Joaquín Montecino y Ramon Martínez.

Asimismo, el club renovó a Augusto Aguirre, Misael Llantén, Alfonso Parot y Danilo Catalán, mientras Matías Bórquez, Daniel Castro, Carlos Morales, Luis Felipe Maluenda, Felipe Fritz, Fernando Abarzúa y Josué Ovalle tienen contrato vigente.

Por otra parte, entre las salidas se encuentran la de Facundo Pons y Nelson Da Silva quien suena con fuerza en Palestino.