El mercado de fichajes del fútbol chileno está haciendo noticia no solo con las caras nuevas, sino que también con los jugadores que están dejando nuestro país para iniciar sus propias aventuras en el extranjero.

Uno de ellos es Yorman Zapata, atacante colombiano que a mediados del 2025 llegó a Deportes Limache tras un paso poco fructífero en O’Higgins de Rancagua.

Quien dejara huella en Magallanes vivirá su segunda experiencia fuera de Chile luego un paso por Defensa y Justicia de Argentina, ya que recientemente se oficializó su arribó a un más que exótico equipo del fútbol peruano.

El cambio de Zapata en este mercado de fichajes

Por medio de sus redes sociales el CD Moquegua confirmó que el fichaje de Yorman Zapata. El cuadro incaico viene de ser el subcampeón de la Liga 2 en Perú, logrando con esto su lugar en la máxima categoría del país vecino en esta temporada 2026.

“Yorman Zapata se suma a la familia de CD Moquegua para aportar potencia, velocidad y goles en esta nueva temporada. Un nuevo desafío comienza… y lo enfrentamos juntos. Moquegua te recibe con los brazos abiertos”, escribió el club en sus canales.

Yorman Zapata pudo recuperar algo de continuidad en la segunda mitad del 2025. En este mercado de fichajes se la jugó con partir al fútbol peruano. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que en el 2022 el atacante colombiano sonó fuerte en Colo Colo como un posible reemplazo del argentino Pablo Solari, quien a mediados de ese año se fue a River Plate. Zapata estaba cumpliendo una gran campaña en Magallanes, donde al término de la temporada se coronaría campeón de la Primera B y de la Copa Chile.

Tras eso el delantero dio el salto a Defensa y Justicia en Argentina, donde lamentablemente no tendría mayor continuidad, por lo que volvió a Chile para jugar en O’Higgins y luego en Deportes Limache.