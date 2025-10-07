Lo que ocurre actualmente con el técnico argentino Néstor Gorosito en el cuadro peruano de Alianza Lima, luego de su dramática eliminación de Copa Sudamericana a manos de Universidad de Chile, es un claro ejemplo de cómo pasar de ser amado a odiado.

Es que más allá de la histórica campaña que realizó con los “Íntimos de la Victoria” a nivel internacional, donde entre este último torneo y Copa Libertadores disputaron 17 compromisos, sus actuales números a nivel local le condenan.

Tanto es así que de los últimos siete juegos que disputó Alianza Lima a nivel local e internacional, como la serie ante la U, Gorosito sólo pudo ganar dos encuentros, igualó uno y perdió los cuatro restantes. Además de quedar afuera de Sudamericana, está muy lejos de la pelea por el título en Perú.

En Alianza Lima ya no quieren más a Gorosito

Según pudo reflejar Bolavip Perú, los hinchas del cuadro albiazul perdieron la paciencia con “Pipo” tras la última derrota por 2-1 sobre Alianza Universidad en Huánuco, y exigieron la inmediata salida del estratega trasandino de la institución.

A lo anterior se suma la información de Radio Programas de Perú (RPP), la cual indica que desde la dirigencia de Alianza Lima “no ven segura la continuidad de Gorosito” al mando del equipo, y que si bien existe un acuerdo de palabra para renovar por todo 2026, hay una condición que el argentino deberá cumplir.

“Para que pueda seguir la próxima temporada, el cuadro blanquiazul debe quedar como mínimo entre los tres primeros lugares del torneo peruano”, indica la publicación en referencia a la tabla acumulada que existe allá para la clasificación a copas internacionales.

Los números de “Pipo” en Perú

Entre la Liga 1 y torneos internacionales, Néstor Gorosito registra un 58.16 por ciento de rendimiento durante su primer año en Alianza Lima, en base a 23 triunfos, 13 empates y 11 derrotas.

¿Cómo van los “Íntimos” en Liga 1?

Si bien actualmente se ubican en el sexto puesto del Torneo de Clausura 2025 con 18 puntos, a 12 del líder Universitario, en la Tabla Acumulada que define los puestos a campeonatos Conmebol, está en la tercera ubicación con 55 puntos, metiéndose por ahora a fase 2 de Copa Libertadores 2026.

