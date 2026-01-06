Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

A Colo Colo se le cae otro refuerzo: Su futuro a detalles de estar en Europa en este mercado

Los albos siguen sin poder abrochar a un delantero en este mercado de fichajes y para más remate uno de los nombres que fue ofrecido tiene otras opciones en el viejo continente.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
El Cacique sigue sin fichar delanteros en este mercado.
© Photosport.El Cacique sigue sin fichar delanteros en este mercado.

Colo Colo sigue moviéndose a un ritmo bastante cansino en este mercado de fichajes. Pese a la urgencia que tienen los albos de reforzarse, apenas han llegado al Monumental los defensores Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa.

Y lo peor es que ya se han ido cayendo algunos nombres que han rondado en el Cacique, sobre todo en delantera. Este es el caso del argentino Luciano Vietto, quien a pesar de haber sido ofrecido al Popular, su carrera seguiría en el fútbol europeo.

El ahora ex atacante de Racing está con el pase en su poder tras quedar libre, teniendo la opción de escuchar ofertas sin tener que depender de algún club. Esto podría acercarlo a Colo Colo, aunque ojo, con una competencia feroz.

Entre Europa y Arabia: la larga aventura internacional del 9 ofrecido a Colo Colo para 2026

ver también

Entre Europa y Arabia: la larga aventura internacional del 9 ofrecido a Colo Colo para 2026

Colo Colo pierde otro refuerzo en este mercado

De acuerdo a información entregada por el periodista Nacho Castellano en Twitter, el atacante cuenta con dos opciones concretas para seguir con su carrera. “El ex delantero de Racing Club tiene dos ofertas sobre la mesa: Estudiantes de La Plata y el Sporting de Lisboa”, aseguró.

En ese sentido, el comunicado también detalló que “pese al sondeo de Talleres, la idea del futbolista es regresar a Europa y sabe que en Portugal dejó una gran imagen”.

Luciano Vietto fue ofrecido a Colo Colo tras quedar libre desde Racing. Sin embargo, su carrera estaría en Europa. | Foto: Getty Images.

Luciano Vietto fue ofrecido a Colo Colo tras quedar libre desde Racing. Sin embargo, su carrera estaría en Europa. | Foto: Getty Images.

Publicidad

Así las cosas, el atacante de 32 años parecer alejarse del Popular, elenco que debe traer competencia para Javier Correa luego del fracaso que fue el uruguayo Salomón Rodríguez en el 2025.

Sufre Colo Colo: va a perder a la gran obsesión de Fernando Ortiz en el mercado de fichajes

ver también

Sufre Colo Colo: va a perder a la gran obsesión de Fernando Ortiz en el mercado de fichajes

Se espera que miércoles 7 de enero por la tarde haya más claridad en torno a los refuerzos del Cacique. Para esa jornada quedó pactada una reunión extraordinaria en el directorio de Blanco y Negro, donde el tema central será analizar las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia al extranjero.

Lee también
Sufre Colo Colo: va a perder a la gran obsesión de Fernando Ortiz
Colo Colo

Sufre Colo Colo: va a perder a la gran obsesión de Fernando Ortiz

Destruyen a Salomón Rodríguez en su salida de Colo Colo: "Le pesaba todo"
Colo Colo

Destruyen a Salomón Rodríguez en su salida de Colo Colo: "Le pesaba todo"

El inesperado jugador con que la U quiere reemplazar a Sepúlveda
U de Chile

El inesperado jugador con que la U quiere reemplazar a Sepúlveda

Entró en rebeldía con su club para ser refuerzo de Colo Colo
Colo Colo

Entró en rebeldía con su club para ser refuerzo de Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo