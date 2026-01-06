Colo Colo sigue moviéndose a un ritmo bastante cansino en este mercado de fichajes. Pese a la urgencia que tienen los albos de reforzarse, apenas han llegado al Monumental los defensores Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa.

Y lo peor es que ya se han ido cayendo algunos nombres que han rondado en el Cacique, sobre todo en delantera. Este es el caso del argentino Luciano Vietto, quien a pesar de haber sido ofrecido al Popular, su carrera seguiría en el fútbol europeo.

El ahora ex atacante de Racing está con el pase en su poder tras quedar libre, teniendo la opción de escuchar ofertas sin tener que depender de algún club. Esto podría acercarlo a Colo Colo, aunque ojo, con una competencia feroz.

ver también Entre Europa y Arabia: la larga aventura internacional del 9 ofrecido a Colo Colo para 2026

Colo Colo pierde otro refuerzo en este mercado

De acuerdo a información entregada por el periodista Nacho Castellano en Twitter, el atacante cuenta con dos opciones concretas para seguir con su carrera. “El ex delantero de Racing Club tiene dos ofertas sobre la mesa: Estudiantes de La Plata y el Sporting de Lisboa”, aseguró.

En ese sentido, el comunicado también detalló que “pese al sondeo de Talleres, la idea del futbolista es regresar a Europa y sabe que en Portugal dejó una gran imagen”.

Luciano Vietto fue ofrecido a Colo Colo tras quedar libre desde Racing. Sin embargo, su carrera estaría en Europa. | Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Así las cosas, el atacante de 32 años parecer alejarse del Popular, elenco que debe traer competencia para Javier Correa luego del fracaso que fue el uruguayo Salomón Rodríguez en el 2025.

ver también Sufre Colo Colo: va a perder a la gran obsesión de Fernando Ortiz en el mercado de fichajes

Se espera que miércoles 7 de enero por la tarde haya más claridad en torno a los refuerzos del Cacique. Para esa jornada quedó pactada una reunión extraordinaria en el directorio de Blanco y Negro, donde el tema central será analizar las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia al extranjero.