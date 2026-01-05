Es tendencia:
Universidad de Chile

Antonio Díaz revela reunión que tendrá con Paqui Meneghini en U de Chile: “Uno tiene esperanza”

El jugador que tuvo escasos minutos con Álvarez, sabe que está en el aire su continuidad porque todo dependerá de una reunión.

Por Cristián Fajardo C.

Antonio Díaz debe definir su futuro en la U.
Universidad de Chile tiene que tomar importantes decisiones para la temporada 2026, una vez que inició sus trabajos de la mano del técnico Francisco Meneghini en el Centro Deportivo Azul.

En ese sentido, hay un grupo de jugadores que todavía tiene dudas en relación al rol que tendrá este año en el equipo, teniendo en cuenta los pocos minutos en campañas anteriores.

Uno de ellos es Antonio Díaz, quien se presentó esta mañana junto a sus compañeros en el CDA, pero con la idea de ir resolviendo su futuro o su salida a préstamo.

Así también lo confirmó el jugador, quien aseguró que hay una conversación en una reunión pendiente con el técnico Paqui Meneghini, donde resolverán su próximo destino.

Antonio Díaz no ha logrado consolidarse con la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

¿Qué pasa con Antonio Díaz en U de Chile?

Fue tras el primer día de pretemporada para el año 2026 de Universidad de Chile, donde Antonio Díaz sacó la voz por su futuro en el club, teniendo en cuenta que parte más atrás en la pelea por el puesto.

“No, ahora en la semana vamos a conversar para saber y definir qué vamos hacer”, confesó el ex O’Higgins, dejando en claro que no está definida su actuación en la U este año.

En ese sentido, asegura que siempre tiene ilusión de poder demostrar que puede ser protagonista, aunque entiende que debe buscar lo mejor para su carrera deportiva.

“Uno siempre tiene esperanza y el sueño es estar acá, pero hay que conversar lo que viene”, detalló.

