Alianza Lima había hecho una de sus mejores campañas internacionales y estaba ilusionado con meterse en semifinales de Copa Sudamericana. Sin embargo, se cruzó con una U de Chile que no se lo permitió y le amargó un año histórico.

La noche de este jueves el Romántico Viajero logró un ajustado triunfo por 2 a 1, dejando a los Íntimos afuera del torneo y desatando un verdadero caos en Perú. Así por lo menos lo reflejaron dos periodistas del vecino país que terminaron a los combos debatiendo del encuentro.

En un programa que analizaba lo ocurrido entre el Bulla y los Aliancistas, una dupla de reporteros se calentó al punto de llegar a los golpes. Un episodio que se viralizó rápidamente y que ha aumentado las burlas contra los hinchas peruanos.

Dos periodistas peruanos se agarran luego que la U elimine a Alianza Lima de Sudamericana

La derrota que sufrió Alianza Lima a manos de la U tiene a los hinchas peruanos con los ánimos muy calientes. Las quejas en redes sociales no han sido lo único, ya que hubo un insólito episodio entre dos periodistas.

La derrota de Alianza Lima ante la U dejó la escoba en Perú. Foto: Photosport.

En el programa Mira lo que habla Silvio Valencia y Evaristo Cruz, más conocido como Chevaristo, terminaron a los combos debatiendo del encuentro. Ambos se encontraban analizando el choque en Coquimbo cuando las cosas se salieron de control.

Uno comenzó a burlarse del otro por la ciudad en la que nació, algo que no le dejaron pasar. “Bombo, sos un bobo”, le gritaba mientras el otro le decía como insulto que era “Puneño”.

“Cuando me pare, corta. Ya sabes que cuando yo me pare, corta. Te lo pido“, respondió Evaristo Cruz. “¿Qué me vas a hacer?“, dijo Silvio Valencia parándose de su asiento, lo que hizo estallar todo.

Chevaristo cumplió con sus amenazas y se levantó antes de lanzarse encima de su colega mientras el resto del panel miraba impactado. Con ambos en el suelo, la transmisión se fue a comerciales.

El registro de inmediato se hizo viral en redes sociales, con hinchas burlándose de la reacción de los reporteros. Sin duda un episodio insólito y que deja en evidencia que en Perú quedaron muy molestos con la derrota.

La U desata un caos en el vecino país luego de eliminar a Alianza Lima de la Copa Sudamericana. Los Íntimos lamentan una derrota triste en medio de una campaña que los ilusionaba con hacer historia.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

La U celebra la clasificación en Copa Sudamericana pero con la mira puesta en su partido pendiente en la Liga de Primera. El Bulla visita a Deportes La Serena este domingo 28 de septiembre a partir de las 15:00 horas.

¿Cuándo juega la U las semifinales de Copa Sudamericana?

La U avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana y se verá las caras con Lanús. El Romántico Viajero será local en la ida el próximo 22 de octubre, mientras que la vuelta se disputará en Argentina el día 29 del mismo mes. Ambos encuentros con horarios por definir.