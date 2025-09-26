La U de Chile sufrió pero logró meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. El Romántico Viajero se hizo fuerte de local y venció a Alianza Lima por 2 a 1, asegurando sus pasajes a la próxima ronda del torneo.

El equipo de Gustavo Álvarez pudo avanzar a la fase de los cuatro mejores del certamen gracias a los golazos de Lucas Assadi y Javier Altamirano. Un triunfo que no sólo se celebró en nuestro país, sino que también en Perú, donde Universitario no tuvo piedad.

El cuadro universitario del vecino país y archirrival de los Íntimos le pegó en el suelo luego de lo ocurrido en Coquimbo. Un dardo que llega justo contra el elenco hermano de Colo Colo a días de la Supercopa que también quedó en manos de los estudiantiles.

La U de Perú le mete el dedo en la herida a Alianza Lima tras Copa Sudamericana

Alianza Lima se quedó con las ganas de tener su revancha ante la U de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana en cuartos de final. El Bulla sacó adelante la tarea y dejó en el camino a los Íntimos con un triunfo que celebraron hasta en Perú.

La eliminación de Alianza Lima provocó burlas de la U de Perú. Foto: Photosport.

Luego de haber conseguido el 2 a 1 que le dio los boletos la próxima fase del torneo, en el vecino país hubo una provocación de aquellas. Y es que Universitario no le dejó pasar piola la derrota a los Aliancistas y se burló con todo en redes sociales.

A través de sus páginas oficiales, la U peruana publicó un picante mensaje contra Alianza Lima, apuntando a la similitud que tienen con el Bulla. “La U es la clave“, remarcaron.

Pero eso no fue lo único. Universitario le metió el dedo en la herida a su archirrival y club hermano de Colo Colo con otro tremendo palo en la misma publicación. “La garra del único grande“.

La situación no ha dejado de llamar la atención de los hinchas tanto chilenos como peruanos, donde han hecho eco de la hermanan de los Íntimos con el Cacique. Sin duda una provocación que da que hablar y se viraliza rápidamente.

La U deja en el camino a Alianza Lima y su triunfo lo celebran hasta en Perú. El Romántico Viajero ahora se enfoca en ponerse al día en la Liga de Primera antes del receso y de poner la mira en las semifinales de una Copa Sudamericana que sueñan con levantar.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

La U celebra el triunfo ante Alianza Lima pero pone la mira de inmediato en su partido pendiente en la Liga de Primera. Este domingo 28 de septiembre el Romántico Viajero visita a Deportes La Serena a partir de las 15:00 horas.

¿Quién será el rival de la U en semifinales de Copa Sudamericana?

La U consiguió clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana y ahora espera para verse las caras con su próximo rival. El elenco estudiantil vuelve a chocar con un equipo argentino luego que Lanús eliminara a Fluminense en la otra llave.