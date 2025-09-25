¡Llegó el día! Este jueves la emoción de la Copa Sudamericana 2025 continúa con uno de los encuentros más esperados de la vuelta, la Universidad de Chile recibe a Alianza Lima de Perú en un inédito escenario, el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

¿Por qué se eligió este recinto y no el Estadio Nacional? En RedGol te invitamos a conocer los motivos tras esta extraña situación.

¿Por qué la Universidad de Chile juega en Coquimbo y no en el Nacional?

La verdadera razón tras esta decisión de jugar este decisivo encuentro de Copa Sudamericana en Coquimbo y no en el Estadio Nacional, por ejemplo, tiene que ver con la realización del Mundial sub 20 a celebrarse en los próximos días en Chile.

Esto porque tanto el Nacional, como el reducto de Rancagua, serán sedes de la competición FIFA y, por tanto, no estaban disponibles para ser usados.

¿Y el Santa Laura? Mientras que la razón para no jugar en el reducto de Plaza Chacabuco, por ejemplo, se debe a que los azules desean prolongar su estadía en la cuarta región para , posteriormente, medirse el domingo 28 de septiembre a las 15:00 horas ante Deportes La Serena en el postergado duelo de la fecha 23 de la Liga de Primera.

Recordemos que además de jugar en Coquimbo, los azules arrastran una dura sanción por parte de Conmebol por los hechos ocurridos en Avellaneda el pasado 20 de agosto en el duelo de revancha entre azules y “Diablos Rojos” y, por tanto, este duelo NO tendrá público presente.

¿Cuándo y a qué hora juega la U? El encuentro de vuelta entre la Universidad de Chile y Alianza Lima se celebrará este jueves 25 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile, como dijimos anteriormente, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.