Este jueves se juega el último encuentro de la ronda de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, duelo que será protagonizado por la Universidad de Chile y Alianza Lima de Perú en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Gran encuentro que tiene la serie abierta tras el 0-0 conseguido en el duelo de ida, jugado el pasado 18 de septiembre en Lima y que por ello ningún detalle pasa desapercibido.

Uno de los detalles claves de este encuentro es la designación del cuerpo arbitral, sobre todo en una llave tan cerrada como es la que animan chilenos y peruanos y que tiene antecedentes de dureza, como fue la expulsión de Carlos Zambrano en el duelo de ida tras doble amarilla. Ante esto, la Conmebol designó a un colegiado colombiano con un historial de decisiones polémicas en su liga local. Conoce todos los detalles, a continuación.

El árbitro que comandará U. de Chile vs. Alianza Lima:

El ente rector del fútbol sudamericano, confirmó en los días previos que el encargado de impartir justicia este jueves en el estadio coquimbano es el colombiano, Carlos Betancur.

Carlos Betancur será el encargado de impartir justicia este jueves en el duelo entre la U y Alianza Lima. (Foto: Gabriel Aponte/Getty Images)

El colegiado cafetalero estará asistido por Richard Ortiz y Miguel Roldán en las bandas, además de Heiner Castro y Yadir Acuña estarán a cargo del VAR, responsables de revisar todas las polémicas y las jugadas clave del encuentro.

La designación de Betancur sorprende y preocupa a los fanáticos, esto porque el colombiano ha estado en el foco de las críticas en su país por varias decisiones cuestionables durante su carrera dirigiendo los partidos de la Primera A, lo que pone en alerta a los hinchas azules y peruanos.

Sin ir más lejos, Betancur durante la temporada 2024 fue cuestionado tras dirigir un duelo entre La Equidad y Junior, donde marcó un fuera de juego en una jugada que, según las repeticiones, debió haber sido sancionada como penal.

Para más remate, el trazado ofrecido en esa oportunidad por el VAR generó aún más dudas en los analistas y la fanaticada, debido a que no ofreció una imagen clara para respaldar la decisión tomada. Así, como también suele ocurre en Chile y en varios lugares de Sudamérica con los árbitros, son varios los episodios o errores que condenan al colegial a cuestionamientos previos a su actuación.

¿Cuándo juegan U. de Chile vs. Alianza Lima?

El encuentro de vuelta entre la Universidad de Chile y Alianza Lima se celebrará este jueves 25 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile, esta vez de locales, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.