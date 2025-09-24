Este jueves continúa la emoción de la Copa Sudamericana 2025 con uno de los encuentros más esperados de la jornada, la Universidad de Chile enfrentará al cuadro de Alianza Lima de Perú, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

La serie llega totalmente abierta, luego del empate sin goles en el partido de ida disputado en Lima la semana pasada, y ahora ambos equipos buscarán el boleto para convertirse en uno de los cuatro semifinalistas del certamen organizado por la CONMEBOL.

En RedGol ya vivimos este verdadero partidazo y por ello te invitamos a conocer los distintos escenarios que podría enfrentar la U en este decisivo cruce de cuartos de final.

¿Qué pasa si la U gana, empata o pierde vs. Alianza Lima?

Qué pasa si gana la U

Un triunfo azul clasifica a los dirigidos por Gustavo Álvarez de forma automática a las semifinales del certamen CONMEBOL. Esto se debe a que el partido de ida terminó igualado y, por lo tanto, cualquier triunfo de los universitarios, por mínimo que sea, les da los boletos a la ronda de los cuatro mejores.

Qué pasa si empata la U

En caso de que la Universidad de Chile iguale con Alianza Lima, de acuerdo con el Manual de Clubes 2025 de la Copa Sudamericana, publicado por Conmebol, no habrá tiempo extra y, por tanto, se pasará a definición a penales de manera inmediata , sin importar el marcador final entre ambos equipos.

Cabe recordar que, desde la edición 2022 de las competiciones Conmebol, ya no rige la regla del gol de visitante. Por lo tanto, un empate 3-3 en Santiago vale lo mismo que el 0-0 conseguido en Lima por la U y Alianza.

Qué pasa si pierde la U

Al igual que en el caso del triunfo azul y considerando el empate sin goles producido en Perú, una derrota de los universitarios a manos de Alianza Lima este jueves en Coquimbo deja a los dirigidos por Gustavo Álvarez automáticamente fuera de competencia.

Solo el triunfo clasifica directamente a la U a las semifinales de la Copa Sudamericana. (Foto: Raul Sifuentes/Getty Images)

¿Cuándo juegan U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana?

El encuentro de vuelta entre la Universidad de Chile y Alianza Lima se celebrará este jueves 25 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile, esta vez de locales, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

