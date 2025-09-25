Este jueves 25 de septiembre la Universidad de Chile recibe la visita de Alianza Lima por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, duelo a jugarse en un silente Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de la ciudad de Coquimbo.

¿Por qué se produce esto? En RedGol te explicamos la razón detrás del porqué el elenco azul juega sin hinchas locales este jueves ante los aliancistas por los cuartos de final de la Sudamericana.

¿Por qué la U. de Chile juega sin público vs. Alianza Lima hoy?

La razón tras la ausencia de público local para esta jornada de Copa Sudamericana se conoció el pasado 5 de septiembre, fecha donde la CONMEBOL dio a conocer las sanciones que se aplicaron, tanto a la Universidad de Chile como a Independiente de Argentina por los lamentables hechos sucedidos en Avellaneda en el pasado duelo de vuelta de octavos de final, celebrado el pasado 20 de agosto en Argentina.

En aquel documento emanado por la entidad sudamericana de fútbol se informó que la Universidad de Chile tiene la “OBLIGACIÓN de jugar a PUERTA CERRADA sus siguientes 7 (siete) partidos en condición de local en competiciones CONMEBOL” mismo caso ocurrió con siete partidos en condición de visitante.

De esta manera, los azules no solo no estarán sin público ante Alianza Lima en esta llave de cuartos de final, también en caso de avanzar de fase, jugarán, tanto de local como de visitante, sin público azul una eventual semifinal.

¿Cuándo juegan U. de Chile vs. Alianza Lima?

El encuentro de vuelta entre la Universidad de Chile y Alianza Lima se celebrará este jueves 25 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile, esta vez de locales, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

