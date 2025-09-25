¡Llegó el día! Este jueves la Universidad de Chile recibe en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo la visita de Alianza Lima de Perú por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2025.

Partidazo entre azules y aliancistas y que tiene la llave abierta tras el 0-0 conseguido la semana pasada en Lima. Si no te quieres perder este gran encuentro, horario de comienzo, transmisión y qué resultados clasifican a los azules, continúa leyendo RedGol.

¿A qué hora juegan U. de Chile vs. Alianza Lima?

La Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima este jueves 25 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

ver también ¿Qué pasa si U. de Chile gana, empata o pierde vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana?

¿Dónde ver EN VIVO por TV o STREAMING a la U por Sudamericana?

A diferencia del duelo de ida, este encuentro de repechaje entre Azules e Incaicos será transmitido de manera exclusiva por la señal deportiva de DirecTV, DSports en TV, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

DTV Sports: 610 (SD) – 1610 (HD)

¿Y ONLINE? Tal como ocurre con la TV, la plataforma de streaming en esta oportunidad será exclusivamente DGO en su señal DSports. Los planes partes desde los $15.990 mensuales y lo puedes contratar en directvgo.com.

Publicidad

Publicidad

¿Qué resultados clasifican a la U a semifinales?

Debido al 0-0 conseguido en Perú, el único resultado que clasifica directamente a la Universidad de Chile a semifinales del certamen Conmebol es una victoria , independiente del marcador.

En caso de empate, al no haber gol de visita, azules e incaicos deberán definir al ganador de la llave mediante lanzamientos penales, por el contrario, si pierde ante Alianza, la eliminación es el único camino posible.

Probables formaciones U. de Chile vs. Alianza Lima:

U. de Chile: Gabriel Castellón ; Fabián Hormazábal , Franco Calderón y Matías Zaldivia ; Maximiliano Guerrero , Charles Aránguiz , Sebastián Rodríguez , Javier Altamirano y Matías Sepúlveda ; Lucas Assadi y Nicolás Guerra

; Fabián , Franco y Matías ; Maximiliano , Charles , Sebastián , Javier y Matías ; Lucas y Nicolás Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés y Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor y Sergio Peña; Eryc Castillo, Hernán Barcos y Alan Cantero (Kevin Quevedo)

Publicidad