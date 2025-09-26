En la U de Chile todo es alegría luego de dar un histórico paso rumbo a su segunda estrella internacional. La noche de este jueves el Romántico Viajero venció por 2 a 1 a Alianza Lima y aseguró su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.

El elenco dirigido por Gustavo Álvarez no la tuvo nada de fácil, pero logró conseguir un triunfo de oro para seguir soñando en el certamen. Es por ello que una vez el plantel llegó a camarines, la fiesta fue total y tuvo a dos inesperados protagonistas.

Si bien en el plantel hay varios formados o jugadores con corazón azul, hubo dos con pasado en Colo Colo y Universidad Católica que estaban eufóricos: Matías Zaldivia y Cristopher Toselli. El club compartió un video donde ambos se llevaron los aplausos de los hinchas azules por estar orgullosos de cruzar la vereda.

La U arma una fiesta en camarines tras clasificación en Copa Sudamericana

La U fue un carnaval en camarines luego de meterse en semifinales de Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

Si bien en la cancha hubo celebraciones, fue en el camarín donde el plantel le dio rienda suelta a las cosas. Los jugadores saltaron, cantaron y bailaron por lo conseguido, aunque dos se robaron la película.

Matías Zaldivia y Cristopher Toselli se han llevado los elogios de los hinchas por mostrarse como unos hinchas más de la U. A pesar de su pasado en archirrivales como Colo Colo y Universidad Católica, ambos dejaron eso atrás para festejar como locos con el chuncho en el pecho.

El registro reflejó la locura e ilusión que hay en el plantel del elenco estudiantil de escribir una página importante en la historia del club. Eso sí, para ello todavía falta y se deben mejorar algunas cosas.

Y es que más allá de postularse como uno de los firmes candidatos, todavía le queda una barrera más para poder instalarse en la final. Además, por el otro lado del cuadro estarán Atlético Mineiro e Independiente del Valle, dos que amenazan con ser dolores de cabeza si se llegan a ver las caras en una definición.

Por ahora, en la U todo es alegría luego de conseguir una histórica clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana. El Bulla está entre los cuatro mejores y ahora tendrá un largo receso para preparar una llave donde deben demostrar que están listos para hacer historia.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

La U da vuelta la página de la clasificación en Copa Sudamericana y pone la mira en su partido pendiente antes del receso de la Liga de Primera. El Romántico Viajero visitará a Deportes La Serena este domingo 28 de septiembre desde las 15:00 horas.

¿Contra quién juega la U en semifinales de Copa Sudamericana 2025?

La U está en las semifinales de la Copa Sudamericana y ahora se enfoca en quien será su próximo rival. El Bulla se verá las caras con Lanús, que viene de eliminar a Fluminense por un global de 2 a 1.

