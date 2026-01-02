Universidad de Chile sigue trabajando en la conformación de su plantel para la temporada 2026, donde esta jornada comenzará un grupo de jugadores la pretemporada de la mano del técnico Francisco Meneghini.

Si bien ya se confirmó que la posición que buscan refuerzos con urgencia es en la delantera, luego de que salieron tres nombres de ese lugar de la cancha, hay dudas con otros espacios.

Uno tiene que ver con la portería que lidera Gabriel Castellón, porque, en lo oficial, todavía no hay claridad sobre quién peleará el puesto, teniendo en cuenta de que Cristopher Toselli terminó contrato.

Pero hay novedades, más allá de que en esta jornada estará entrenando Ignacio Sáez en el grupo de los juveniles azul con aspiración de transformarse en una carta bajo los tres palos.

Cristopher Toselli e Ignacio Sáez seguirán luchando con Castellón en U de Chile. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Qué pasa con Toselli en U de Chile?

Cristopher Toselli se ha mostrado entrenando en sus redes sociales, preparando el regreso a una pretemporada, lo que abre la ilusión de mantenerse activo, pero con la duda de saber si será en Universidad de Chile.

Algo que también profundizaron en la radio Cooperativa, teniendo en cuenta que hay un nuevo ofrecimiento para que Toselli se mantenga en el plantel, así ocupar los recursos en puestos muy necesarios.

“En este esquema donde se priorizan los delanteros, lo de Toselli me dicen que está cada día más cerca de seguir en la U. Expresó su deseo de no seguir en el fútbol, pero en la U le abren las puertas para que siga”, explicaron.

“Además, hay un tema de los cupos por los delanteros, arquero chileno había dos en la lista, Ahumada de Audax y el otro Gabriel Arias. Hay dos cosas, se va a Newell’s y su representante es Bragarnik, que no le gustó la salida de Paqui a la U”, detallan.

