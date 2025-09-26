Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Argentina calienta el regreso de U de Chile por la Copa Sudamericana: “Semanas de mucho trabajo”

La prensa trasandina calienta desde ya el regreso de los azules a su país, a más de un mes de la barbarie de Avellaneda ante Independiente.

Por Miguel Gutiérrez

En Argentina ya palpitan el regreso de U de Chile por la Copa Sudamericana.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEn Argentina ya palpitan el regreso de U de Chile por la Copa Sudamericana.

U de Chile clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana al vencer por 2-1 a Alianza Lima, en la revancha de los cuartos de final disputada en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Los goles de Lucas Assadiy de Javier Altamirano instalaron a los azules en la ronda de los cuatro mejores de la otra mitad de la gloria para enfrentar a Lanús de Argentina.

Un duelo que no solo será especial para buscar una nueva final continental, también por el regreso que tendrán los dirigidos de Gustavo Álvarez tras un trágico hecho.

U de Chile sueña con la segunda: sufrido triunfo contra Alianza y clasifica a semifinales de la Sudamericana

ver también

U de Chile sueña con la segunda: sufrido triunfo contra Alianza y clasifica a semifinales de la Sudamericana

Argentina palpita el regreso de U de Chile por la Sudamericana

Y es que quienes miraban de manera especial el resultado de esta llave eran los argentinos. ¿Por qué? Lanús era el equipo que esperaba por azules o íntimos en la semifinal de la Sudamericana.

Johnny Herrera recalca detalle de Universidad de Chile en Copa Sudamericana: “Da para ilusionarse”

ver también

Johnny Herrera recalca detalle de Universidad de Chile en Copa Sudamericana: “Da para ilusionarse”

Una vez concretada la clasificación de U de Chile a la etapa de los cuatro mejores, los medios de ese país reaccionaron de inmediato. El Romántico Viajero volverá al otro lado de la cordillera a dos meses de la barbarie de Avellaneda.

De ahí, la razón de sus portadas para contextualizar la victoria del cuadro de Álvarez ante los de Néstor Gorosito. Uno de ellos fue Olé, el más prestigioso e importante de Argentina.

Publicidad

“Lanús espera por la U de Chile en una semifinal especial”, detalló el mencionado medio junto con destacar que los azules clasificaron “de manera llamativa tras los incidentes en la cancha de Independiente”.

Publicidad

Por otro lado, Clarín resaltó el retorno del Romántico Viajero a Argentina. “Dos meses después de la barbarie y el escándalo contra Independiente, la Universidad de Chile volverá a jugar en Argentina“, fue la crónica del mencionado diario.

Javier Altamirano advierte al próximo rival de la U en Copa Sudamericana: “Nos vamos a preparar”

ver también

Javier Altamirano advierte al próximo rival de la U en Copa Sudamericana: “Nos vamos a preparar”

Serán semanas de mucho trabajo a nivel seguridad no solo para el momento de la visita de Lanús, sino principalmente para cuando llegue la revancha en Buenos Aires”, agregaron.

Publicidad

Finalmente, TyC Sports, una de las cadenas emblema de la televisión trasandina, comentó que la U continúa “en carrera por el título luego del tremendo enfrentamiento de sus hinchas con los de Independiente que terminó con el Rojo descalificado”.

Lee también
Lucas Assadi alcanza histórico puesto en estadística de la U
U de Chile

Lucas Assadi alcanza histórico puesto en estadística de la U

Herrera apunta a detalle de la U en la Sudamericana: “Da para ilusionarse”
U de Chile

Herrera apunta a detalle de la U en la Sudamericana: “Da para ilusionarse”

La grave y desubicada acusación de Gorosito a funcionario de la U
U de Chile

La grave y desubicada acusación de Gorosito a funcionario de la U

Elogios: el veloz Assadi se ganó a la prensa peruana en la U contra Alianza
U de Chile

Elogios: el veloz Assadi se ganó a la prensa peruana en la U contra Alianza

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo