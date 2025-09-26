U de Chile clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana al vencer por 2-1 a Alianza Lima, en la revancha de los cuartos de final disputada en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Los goles de Lucas Assadiy de Javier Altamirano instalaron a los azules en la ronda de los cuatro mejores de la otra mitad de la gloria para enfrentar a Lanús de Argentina.

Un duelo que no solo será especial para buscar una nueva final continental, también por el regreso que tendrán los dirigidos de Gustavo Álvarez tras un trágico hecho.

Argentina palpita el regreso de U de Chile por la Sudamericana

Y es que quienes miraban de manera especial el resultado de esta llave eran los argentinos. ¿Por qué? Lanús era el equipo que esperaba por azules o íntimos en la semifinal de la Sudamericana.

Una vez concretada la clasificación de U de Chile a la etapa de los cuatro mejores, los medios de ese país reaccionaron de inmediato. El Romántico Viajero volverá al otro lado de la cordillera a dos meses de la barbarie de Avellaneda.

De ahí, la razón de sus portadas para contextualizar la victoria del cuadro de Álvarez ante los de Néstor Gorosito. Uno de ellos fue Olé, el más prestigioso e importante de Argentina.

“Lanús espera por la U de Chile en una semifinal especial”, detalló el mencionado medio junto con destacar que los azules clasificaron “de manera llamativa tras los incidentes en la cancha de Independiente”.

Por otro lado, Clarín resaltó el retorno del Romántico Viajero a Argentina. “Dos meses después de la barbarie y el escándalo contra Independiente, la Universidad de Chile volverá a jugar en Argentina“, fue la crónica del mencionado diario.

“Serán semanas de mucho trabajo a nivel seguridad no solo para el momento de la visita de Lanús, sino principalmente para cuando llegue la revancha en Buenos Aires”, agregaron.

Finalmente, TyC Sports, una de las cadenas emblema de la televisión trasandina, comentó que la U continúa “en carrera por el título luego del tremendo enfrentamiento de sus hinchas con los de Independiente que terminó con el Rojo descalificado”.