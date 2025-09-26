U. de Chile superó a Alianza Lima y se instaló en semifinales de la Copa Sudamericana, en búsqueda de su segunda copa internacional. Tras el empate sin goles en la ida, los azules se quedaron con la llave gracias a los goles de Lucas Assadi y Javier Altamirano en Coquimbo.

Ahora, el Romántico Viajero se prepara para enfrentar a Lanús, que dejó en el camino a Fluminense, y buscar su paso a la gran final del torneo.

Paralelamente, los azules también se preocupan de su apelación frente a la Conmebol. El castigo por los incidentes contra Independiente fue durísimo, con multas que llegan a los 270 mil dólares y una prohibición de público de 14 partidos (siete de local y siete de visita).

La dirigencia de U. de Chile busca reducir la multa por un episodio de racismo (el de un hincha que mostró una banana en Avellaneda) y también bajar el castigo de público en los duelos de local. Para eso ya presentó una apelación y esto tuvo que decir Michael Clark, presidente de Azul Azul, sobre el tema.

Michael Clark aclaró en qué está la apelación de U. de Chile ante Conmebol | Photosport

ver también La respuesta de Michael Clark a la acusación de Néstor Gorosito contra U. de Chile

Michael Clark aborda la apelación de U. de Chile

Minutos después de la clasificación a semifinales, Michael Clark habló con la prensa y explicó en qué está la apelación de los azules. “Sigue su curso por un carril separado. Ya la presentamos y estamos esperando noticias sobre cómo se resolverá. Por ahora, solo queda aguardar”, señaló.

Publicidad

Publicidad

Por ahora, está confirmado que el partido de ida contra Lanús se desarrollará sin público en el Estadio Nacional. Será el segundo de los siete duelos de castigo que tiene la U. Por otro lado, la revancha se jugará en el Estadio Ciudad Lanús (La Fortaleza) solo con hinchada local.